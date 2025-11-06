GiełdaDEX+
Aktualna cena KAREN ONCHAIN to 0 USD. Śledź aktualizacje cen KAREN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KAREN łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o KAREN

Informacje o cenie KAREN

Czym jest KAREN

Oficjalna strona internetowa KAREN

Tokenomika KAREN

Prognoza cen KAREN

Logo KAREN ONCHAIN

Cena KAREN ONCHAIN (KAREN)

Nienotowany

Aktualna cena 1 KAREN do USD:

--
----
+3.50%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
KAREN ONCHAIN (KAREN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:43:02 (UTC+8)

Informacje o cenie KAREN ONCHAIN (KAREN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00000128
$ 0.00000128$ 0.00000128

$ 0
$ 0$ 0

-0.36%

+4.16%

-14.59%

-14.59%

Aktualna cena KAREN ONCHAIN (KAREN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KAREN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KAREN w historii to $ 0.00000128, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KAREN zmieniły się o -0.36% w ciągu ostatniej godziny, o +4.16% w ciągu 24 godzin i o -14.59% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o KAREN ONCHAIN (KAREN)

$ 40.98K
$ 40.98K$ 40.98K

--
----

$ 43.62K
$ 43.62K$ 43.62K

93.96B
93.96B 93.96B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa KAREN ONCHAIN wynosi $ 40.98K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KAREN w obiegu wynosi 93.96B, przy całkowitej podaży 100000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 43.62K.

Historia ceny KAREN ONCHAIN (KAREN) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny KAREN ONCHAIN do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny KAREN ONCHAIN do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny KAREN ONCHAIN do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny KAREN ONCHAIN do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+4.16%
30 Dni$ 0-41.61%
60 dni$ 0-54.71%
90 dni$ 0--

Co to jest KAREN ONCHAIN (KAREN)

Karen Onchain is a savage, hyper-curated crypto persona built to weaponize passive-aggressive wit as an onboarding tool for normies entering the Base ecosystem. Her goal isn’t to teach, it’s to humiliate you into learning. By masquerading as a suburban momfluencer with zero patience, she turns every interaction into a snarky tutorial, roasting Base App features and memecoins while accidentally going viral. What makes Karen unique isn’t just the attitude, it’s the execution: AI-generated video shorts, scripted Telegram meltdowns, tokenomics that reward “passive-aggressive income,” and a content loop so polished it feels like satire… because it is.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla KAREN ONCHAIN (KAREN)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny KAREN ONCHAIN (w USD)

Jaka będzie wartość KAREN ONCHAIN (KAREN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w KAREN ONCHAIN (KAREN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla KAREN ONCHAIN.

Sprawdź teraz prognozę ceny KAREN ONCHAIN!

KAREN na lokalne waluty

Tokenomika KAREN ONCHAIN (KAREN)

Zrozumienie tokenomiki KAREN ONCHAIN (KAREN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena KARENjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące KAREN ONCHAIN (KAREN)

Jaka jest dziś wartość KAREN ONCHAIN (KAREN)?
Aktualna cena KAREN w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena KAREN do USD?
Aktualna cena KAREN w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa KAREN ONCHAIN?
Kapitalizacja rynkowa dla KAREN wynosi $ 40.98K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż KAREN w obiegu?
W obiegu KAREN znajduje się 93.96B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) KAREN?
KAREN osiąga ATH w wysokości 0.00000128 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla KAREN?
KAREN zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu KAREN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla KAREN wynosi -- USD.
Czy w tym roku KAREN pójdzie wyżej?
KAREN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny KAREN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:43:02 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe KAREN ONCHAIN (KAREN)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

