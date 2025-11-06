Informacje o cenie KardiaChain (KAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.160205$ 0.160205 $ 0.160205 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -1.36% Zmiana ceny (1D) -5.67% Zmiana ceny (7D) -0.62% Zmiana ceny (7D) -0.62%

Aktualna cena KardiaChain (KAI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KAI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KAI w historii to $ 0.160205, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KAI zmieniły się o -1.36% w ciągu ostatniej godziny, o -5.67% w ciągu 24 godzin i o -0.62% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o KardiaChain (KAI)

Kapitalizacja rynkowa $ 3.80M$ 3.80M $ 3.80M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 3.98M$ 3.98M $ 3.98M Podaż w obiegu 4.78B 4.78B 4.78B Całkowita podaż 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa KardiaChain wynosi $ 3.80M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KAI w obiegu wynosi 4.78B, przy całkowitej podaży 5000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.98M.