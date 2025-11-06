GiełdaDEX+
Aktualna cena Kamala Horris to 0.00008598 USD. Śledź aktualizacje cen KAMA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KAMA łatwo w MEXC już teraz.

Nienotowany

Aktualna cena 1 KAMA do USD:

+14.50%1D
mexc
USD
Kamala Horris (KAMA) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Kamala Horris (KAMA) (USD)

Aktualna cena Kamala Horris (KAMA) wynosi $0.00008598. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KAMA wahał się między $ 0.00007392 a $ 0.00008742, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KAMA w historii to $ 0.03919388, a najniższy to $ 0.00005921.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KAMA zmieniły się o +0.04% w ciągu ostatniej godziny, o +14.72% w ciągu 24 godzin i o +1.69% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Kamala Horris (KAMA)

Obecna kapitalizacja rynkowa Kamala Horris wynosi $ 85.65K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KAMA w obiegu wynosi 995.56M, przy całkowitej podaży 995559218.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 85.65K.

Historia ceny Kamala Horris (KAMA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Kamala Horris do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Kamala Horris do USD wyniosła $ -0.0000026957.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Kamala Horris do USD wyniosła $ -0.0000248861.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Kamala Horris do USD wyniosła $ -0.00004607691705838992.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+14.72%
30 Dni$ -0.0000026957-3.13%
60 dni$ -0.0000248861-28.94%
90 dni$ -0.00004607691705838992-34.89%

Co to jest Kamala Horris (KAMA)

Kamala Horris is a meme-focused cryptocurrency on the Solana blockchain, creatively leveraging political and pop culture themes for community engagement and humor. This token embodies the playful spirit of meme culture in the crypto sphere, attracting participants interested in speculative investments tied to cultural phenomena. As a community-driven project, it aims to capitalize on the virality of memes, encouraging a fun and engaging atmosphere among its holders.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Kamala Horris (KAMA)

Prognoza ceny Kamala Horris (w USD)

Jaka będzie wartość Kamala Horris (KAMA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Kamala Horris (KAMA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Kamala Horris.

Sprawdź teraz prognozę ceny Kamala Horris!

KAMA na lokalne waluty

Tokenomika Kamala Horris (KAMA)

Zrozumienie tokenomiki Kamala Horris (KAMA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena KAMAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Kamala Horris (KAMA)

Jaka jest dziś wartość Kamala Horris (KAMA)?
Aktualna cena KAMA w USD wynosi 0.00008598USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena KAMA do USD?
Aktualna cena KAMA w USD wynosi $ 0.00008598. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Kamala Horris?
Kapitalizacja rynkowa dla KAMA wynosi $ 85.65K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż KAMA w obiegu?
W obiegu KAMA znajduje się 995.56M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) KAMA?
KAMA osiąga ATH w wysokości 0.03919388 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla KAMA?
KAMA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00005921 USD.
Jaki jest wolumen obrotu KAMA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla KAMA wynosi -- USD.
Czy w tym roku KAMA pójdzie wyżej?
KAMA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny KAMA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

