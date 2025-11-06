Informacje o cenie Kamala Horris (KAMA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00007392 $ 0.00007392 $ 0.00007392 Minimum 24h $ 0.00008742 $ 0.00008742 $ 0.00008742 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00007392$ 0.00007392 $ 0.00007392 Maksimum 24h $ 0.00008742$ 0.00008742 $ 0.00008742 Historyczne maksimum $ 0.03919388$ 0.03919388 $ 0.03919388 Najniższa cena $ 0.00005921$ 0.00005921 $ 0.00005921 Zmiana ceny (1H) +0.04% Zmiana ceny (1D) +14.72% Zmiana ceny (7D) +1.69% Zmiana ceny (7D) +1.69%

Aktualna cena Kamala Horris (KAMA) wynosi $0.00008598. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KAMA wahał się między $ 0.00007392 a $ 0.00008742, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KAMA w historii to $ 0.03919388, a najniższy to $ 0.00005921.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KAMA zmieniły się o +0.04% w ciągu ostatniej godziny, o +14.72% w ciągu 24 godzin i o +1.69% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Kamala Horris (KAMA)

Kapitalizacja rynkowa $ 85.65K$ 85.65K $ 85.65K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 85.65K$ 85.65K $ 85.65K Podaż w obiegu 995.56M 995.56M 995.56M Całkowita podaż 995,559,218.0 995,559,218.0 995,559,218.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Kamala Horris wynosi $ 85.65K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KAMA w obiegu wynosi 995.56M, przy całkowitej podaży 995559218.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 85.65K.