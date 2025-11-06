GiełdaDEX+
Aktualna cena KAI to 0.00003644 USD. Śledź aktualizacje cen KAI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KAI łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena KAI to 0.00003644 USD. Śledź aktualizacje cen KAI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KAI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o KAI

Informacje o cenie KAI

Czym jest KAI

Oficjalna strona internetowa KAI

Tokenomika KAI

Prognoza cen KAI

Cena KAI (KAI)

Aktualna cena 1 KAI do USD:

KAI (KAI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:42:34 (UTC+8)

Informacje o cenie KAI (KAI) (USD)

Aktualna cena KAI (KAI) wynosi $0.00003644. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KAI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KAI w historii to $ 0.00105173, a najniższy to $ 0.0000189.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KAI zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o KAI (KAI)

$ 18.10K
$ 18.10K$ 18.10K

$ 18.10K
$ 18.10K$ 18.10K

Obecna kapitalizacja rynkowa KAI wynosi $ 18.10K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KAI w obiegu wynosi 496.73M, przy całkowitej podaży 496734337.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 18.10K.

Historia ceny KAI (KAI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny KAI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny KAI do USD wyniosła $ -0.0000021927.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny KAI do USD wyniosła $ +0.0000015683.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny KAI do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ -0.0000021927-6.01%
60 dni$ +0.0000015683+4.30%
90 dni$ 0--

Co to jest KAI (KAI)

A meme token dedicated to KAI, a Shiba Inu dog. There is no real utility behind it; it's just a community-driven token with no team supply. A picture of this dog was initially posted by Binance's Twitter account and quickly gained popularity among the crypto community. We have no association with Binance. The token was launched on the Pump Fun platform.

Our motto is: "Kai - Guardian of the Crypto Universe."

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla KAI (KAI)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny KAI (w USD)

Jaka będzie wartość KAI (KAI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w KAI (KAI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla KAI.

Sprawdź teraz prognozę ceny KAI!

KAI na lokalne waluty

Tokenomika KAI (KAI)

Zrozumienie tokenomiki KAI (KAI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena KAIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące KAI (KAI)

Jaka jest dziś wartość KAI (KAI)?
Aktualna cena KAI w USD wynosi 0.00003644USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena KAI do USD?
Aktualna cena KAI w USD wynosi $ 0.00003644. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa KAI?
Kapitalizacja rynkowa dla KAI wynosi $ 18.10K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż KAI w obiegu?
W obiegu KAI znajduje się 496.73M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) KAI?
KAI osiąga ATH w wysokości 0.00105173 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla KAI?
KAI zaliczył cenę ATL w wysokości 0.0000189 USD.
Jaki jest wolumen obrotu KAI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla KAI wynosi -- USD.
Czy w tym roku KAI pójdzie wyżej?
KAI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny KAI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe KAI (KAI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

