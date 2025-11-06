Informacje o cenie KAI (KAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00105173$ 0.00105173 $ 0.00105173 Najniższa cena $ 0.0000189$ 0.0000189 $ 0.0000189 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena KAI (KAI) wynosi $0.00003644. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KAI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KAI w historii to $ 0.00105173, a najniższy to $ 0.0000189.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KAI zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o KAI (KAI)

Kapitalizacja rynkowa $ 18.10K$ 18.10K $ 18.10K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 18.10K$ 18.10K $ 18.10K Podaż w obiegu 496.73M 496.73M 496.73M Całkowita podaż 496,734,337.0 496,734,337.0 496,734,337.0

Obecna kapitalizacja rynkowa KAI wynosi $ 18.10K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KAI w obiegu wynosi 496.73M, przy całkowitej podaży 496734337.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 18.10K.