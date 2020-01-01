Poznaj tokenomikę Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ESTEE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ESTEE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou. The real name of Shib. Estee is a meme coin without any inherent value or the promise of financial gain. The coin is purely for entertainment and serves no practical purpose. Estee token is a tribute to a beloved meme that is widely known and cherished. We aim to reach more investors with a strong and growth-oriented vision in the ever-growing ''meme category''. Oficjalna strona internetowa: https://kaganofuuka.vip/ Tokenomika i analiza cenowa Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 23.47K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 23.47K Historyczne maksimum: $ 0.00316144 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ESTEE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ESTEE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszESTEE tokenomikę, poznaj cenę tokena ESTEEna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.