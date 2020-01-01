Poznaj tokenomikę Kafenio Coin (KFN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KFN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Kafenio Coin (KFN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KFN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Kafenio Coin (KFN) / Tokenomika / Tokenomika Kafenio Coin (KFN) Odkryj kluczowe informacje o Kafenio Coin (KFN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Kafenio Coin (KFN) Kafenio Coin is a PoS coin and masternode coin. PoS/Staking allows holders of KFN to earn reward coins simply by holding a number of KAFENIO coins (to stake) in their wallet, or create KFN masternode to get stable reward. Our project has developed from a project with the community until now We accept orders for making coin blockchain for anyone who wants to have their own coin with their own name! Users can pay using their KFN coins, or USDT. Coffee and friends, coffee and work, coffee and snacks, coffee to go and NOW coffee to digitally trade called KAFENIO Oficjalna strona internetowa: https://kafeniocoin.com/ Kup KFN teraz! Tokenomika i analiza cenowa Kafenio Coin (KFN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Kafenio Coin (KFN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.34K $ 6.34K $ 6.34K Całkowita podaż: $ 58.17M $ 58.17M $ 58.17M Podaż w obiegu: $ 55.18M $ 55.18M $ 55.18M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.69K $ 6.69K $ 6.69K Historyczne maksimum: $ 0.00432979 $ 0.00432979 $ 0.00432979 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00011495 $ 0.00011495 $ 0.00011495 Dowiedz się więcej o cenie Kafenio Coin (KFN) Tokenomika Kafenio Coin (KFN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Kafenio Coin (KFN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KFN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KFN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKFN tokenomikę, poznaj cenę tokena KFNna żywo! Prognoza ceny KFN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KFN? Nasza strona z prognozami cen KFN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KFN już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.