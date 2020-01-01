Poznaj tokenomikę Kabosu ERC20 (KABOSU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KABOSU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Kabosu ERC20 (KABOSU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KABOSU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Kabosu ERC20 (KABOSU) Kabosu, The Dogecoin Dog. Making Memes Great Again. Kabosu embodies the original meme coin spirit — the energy, humor, and community that started it all. There's no better way to recapture the magic and joy of meme coins than with the very symbol that sparked this entire phenomenon. The legendary dog, the original meme, the face recognized by millions around the globe — Kabosu is the perfect icon to lead Ethereum back to fun. It is symbolic to us all, and has impacted so many of our lives. It is universally understood, as all good memes should be. Oficjalna strona internetowa: https://kabosu.com/ Biała księga: https://realshibadoge.medium.com/reviving-fun-on-ethereum-with-kabosu-a-meme-token-experiment-9c1df3d9d78b Kup KABOSU teraz! Tokenomika i analiza cenowa Kabosu ERC20 (KABOSU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Kabosu ERC20 (KABOSU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 628.09K $ 628.09K $ 628.09K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 628.09K $ 628.09K $ 628.09K Historyczne maksimum: $ 0.01850467 $ 0.01850467 $ 0.01850467 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00062809 $ 0.00062809 $ 0.00062809 Dowiedz się więcej o cenie Kabosu ERC20 (KABOSU) Tokenomika Kabosu ERC20 (KABOSU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Kabosu ERC20 (KABOSU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KABOSU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KABOSU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKABOSU tokenomikę, poznaj cenę tokena KABOSUna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.