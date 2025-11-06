GiełdaDEX+
Aktualna cena Kaboom to 0.00000661 USD. Śledź aktualizacje cen KABOOM do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KABOOM łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o KABOOM

Informacje o cenie KABOOM

Czym jest KABOOM

Oficjalna strona internetowa KABOOM

Tokenomika KABOOM

Prognoza cen KABOOM

Cena Kaboom (KABOOM)

Nienotowany

Aktualna cena 1 KABOOM do USD:

+1.20%1D
mexc
USD
Kaboom (KABOOM) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Kaboom (KABOOM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

+1.20%

-26.15%

-26.15%

Aktualna cena Kaboom (KABOOM) wynosi $0.00000661. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KABOOM wahał się między $ 0.00000646 a $ 0.00000666, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KABOOM w historii to $ 0.00266209, a najniższy to $ 0.00000606.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KABOOM zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +1.20% w ciągu 24 godzin i o -26.15% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Kaboom (KABOOM)

Obecna kapitalizacja rynkowa Kaboom wynosi $ 6.59K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KABOOM w obiegu wynosi 998.21M, przy całkowitej podaży 998212028.509088. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.59K.

Historia ceny Kaboom (KABOOM) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Kaboom do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Kaboom do USD wyniosła $ -0.0000016557.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Kaboom do USD wyniosła $ -0.0000012728.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Kaboom do USD wyniosła $ -0.000002311935529927236.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.20%
30 Dni$ -0.0000016557-25.04%
60 dni$ -0.0000012728-19.25%
90 dni$ -0.000002311935529927236-25.91%

Co to jest Kaboom (KABOOM)

Kaboom ($KABOOM) is a meme coin launched on the Solana blockchain via Pump.fun, inspired by the fearless trader archetype. Mr. Kaboom is a legendary dip buyer who lives by one motto: "Buy, Buy, and Buy." The token pays tribute to the relentless optimism of crypto degens, using humor and culture as its fuel. With no roadmap, no presale, and full transparency, Kaboom represents a pure fair-launch, community-driven meme token rooted in explosive market energy.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Kaboom (KABOOM)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Kaboom (w USD)

Jaka będzie wartość Kaboom (KABOOM) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Kaboom (KABOOM) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Kaboom.

Sprawdź teraz prognozę ceny Kaboom!

KABOOM na lokalne waluty

Tokenomika Kaboom (KABOOM)

Zrozumienie tokenomiki Kaboom (KABOOM) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena KABOOMjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Kaboom (KABOOM)

Jaka jest dziś wartość Kaboom (KABOOM)?
Aktualna cena KABOOM w USD wynosi 0.00000661USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena KABOOM do USD?
Aktualna cena KABOOM w USD wynosi $ 0.00000661. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Kaboom?
Kapitalizacja rynkowa dla KABOOM wynosi $ 6.59K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż KABOOM w obiegu?
W obiegu KABOOM znajduje się 998.21M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) KABOOM?
KABOOM osiąga ATH w wysokości 0.00266209 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla KABOOM?
KABOOM zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00000606 USD.
Jaki jest wolumen obrotu KABOOM?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla KABOOM wynosi -- USD.
Czy w tym roku KABOOM pójdzie wyżej?
KABOOM może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny KABOOM, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Kaboom (KABOOM)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

