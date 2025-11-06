Informacje o cenie Kaboom (KABOOM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00000646 $ 0.00000646 $ 0.00000646 Minimum 24h $ 0.00000666 $ 0.00000666 $ 0.00000666 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00000646$ 0.00000646 $ 0.00000646 Maksimum 24h $ 0.00000666$ 0.00000666 $ 0.00000666 Historyczne maksimum $ 0.00266209$ 0.00266209 $ 0.00266209 Najniższa cena $ 0.00000606$ 0.00000606 $ 0.00000606 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +1.20% Zmiana ceny (7D) -26.15% Zmiana ceny (7D) -26.15%

Aktualna cena Kaboom (KABOOM) wynosi $0.00000661. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KABOOM wahał się między $ 0.00000646 a $ 0.00000666, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KABOOM w historii to $ 0.00266209, a najniższy to $ 0.00000606.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KABOOM zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +1.20% w ciągu 24 godzin i o -26.15% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Kaboom (KABOOM)

Kapitalizacja rynkowa $ 6.59K$ 6.59K $ 6.59K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 6.59K$ 6.59K $ 6.59K Podaż w obiegu 998.21M 998.21M 998.21M Całkowita podaż 998,212,028.509088 998,212,028.509088 998,212,028.509088

Obecna kapitalizacja rynkowa Kaboom wynosi $ 6.59K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KABOOM w obiegu wynosi 998.21M, przy całkowitej podaży 998212028.509088. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.59K.