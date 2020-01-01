Poznaj tokenomikę Justice for Zachxbt (ZACHXBT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ZACHXBT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Justice for Zachxbt (ZACHXBT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ZACHXBT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Justice for Zachxbt (ZACHXBT) / Tokenomika / Tokenomika Justice for Zachxbt (ZACHXBT) Odkryj kluczowe informacje o Justice for Zachxbt (ZACHXBT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Tokenomika i analiza cenowa Justice for Zachxbt (ZACHXBT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Justice for Zachxbt (ZACHXBT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 95.90K $ 95.90K $ 95.90K Całkowita podaż: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M Podaż w obiegu: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 95.90K $ 95.90K $ 95.90K Historyczne maksimum: $ 0.00907321 $ 0.00907321 $ 0.00907321 Historyczne minimum: $ 0.00006469 $ 0.00006469 $ 0.00006469 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Justice for Zachxbt (ZACHXBT) Tokenomika Justice for Zachxbt (ZACHXBT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Justice for Zachxbt (ZACHXBT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZACHXBT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZACHXBT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszZACHXBT tokenomikę, poznaj cenę tokena ZACHXBTna żywo! Prognoza ceny ZACHXBT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ZACHXBT? Nasza strona z prognozami cen ZACHXBT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ZACHXBT już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.