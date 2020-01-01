Poznaj tokenomikę Justice For Honey ($HONEY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $HONEY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Justice For Honey ($HONEY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $HONEY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Justice For Honey ($HONEY) $Honey is a Solana-based cryptocurrency project dedicated to raising awareness and driving action against the abuse and neglect of animals. The project was inspired by the story of a neglected black bear in Long Island, symbolizing resilience and the need for societal change. $Honey combines blockchain innovation with real-world impact by supporting initiatives such as animal welfare, community-driven protests, and educational campaigns. Oficjalna strona internetowa: https://honeysolana.com Kup $HONEY teraz! Tokenomika i analiza cenowa Justice For Honey ($HONEY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Justice For Honey ($HONEY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 21.74K Całkowita podaż: $ 999.04M Podaż w obiegu: $ 999.04M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 21.74K Historyczne maksimum: $ 0.00158304 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Justice For Honey ($HONEY) Tokenomika Justice For Honey ($HONEY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Justice For Honey ($HONEY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $HONEY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $HONEY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$HONEY tokenomikę, poznaj cenę tokena $HONEYna żywo! Prognoza ceny $HONEY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $HONEY? Nasza strona z prognozami cen $HONEY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena $HONEY już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.