Informacje o cenie Justcoin (JUST) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00000619$ 0.00000619 $ 0.00000619 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -2.80% Zmiana ceny (1D) -1.94% Zmiana ceny (7D) +4.51% Zmiana ceny (7D) +4.51%

Aktualna cena Justcoin (JUST) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs JUST wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs JUST w historii to $ 0.00000619, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki JUST zmieniły się o -2.80% w ciągu ostatniej godziny, o -1.94% w ciągu 24 godzin i o +4.51% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Justcoin (JUST)

Kapitalizacja rynkowa $ 15.62K$ 15.62K $ 15.62K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 20.80K$ 20.80K $ 20.80K Podaż w obiegu 75.07B 75.07B 75.07B Całkowita podaż 99,981,005,280.7085 99,981,005,280.7085 99,981,005,280.7085

Obecna kapitalizacja rynkowa Justcoin wynosi $ 15.62K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż JUST w obiegu wynosi 75.07B, przy całkowitej podaży 99981005280.7085. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 20.80K.