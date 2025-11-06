GiełdaDEX+
Aktualna cena Justcoin to 0 USD. Śledź aktualizacje cen JUST do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe JUST łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o JUST

Informacje o cenie JUST

Czym jest JUST

Oficjalna strona internetowa JUST

Tokenomika JUST

Prognoza cen JUST

Cena Justcoin (JUST)

Aktualna cena 1 JUST do USD:

--
----
-1.90%1D
Justcoin (JUST) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Justcoin (JUST) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00000619
$ 0.00000619$ 0.00000619

$ 0
$ 0$ 0

-2.80%

-1.94%

+4.51%

+4.51%

Aktualna cena Justcoin (JUST) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs JUST wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs JUST w historii to $ 0.00000619, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki JUST zmieniły się o -2.80% w ciągu ostatniej godziny, o -1.94% w ciągu 24 godzin i o +4.51% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Justcoin (JUST)

$ 15.62K
$ 15.62K$ 15.62K

--
----

$ 20.80K
$ 20.80K$ 20.80K

75.07B
75.07B 75.07B

99,981,005,280.7085
99,981,005,280.7085 99,981,005,280.7085

Obecna kapitalizacja rynkowa Justcoin wynosi $ 15.62K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż JUST w obiegu wynosi 75.07B, przy całkowitej podaży 99981005280.7085. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 20.80K.

Historia ceny Justcoin (JUST) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Justcoin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Justcoin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Justcoin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Justcoin do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-1.94%
30 Dni$ 0-68.58%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Justcoin (JUST)

JustCoin isn’t just another token—it’s a movement. We’re building on three strong pillars that set us apart:

🌍 Community First – JustCoin was born from the people, for the people. Every decision and every step forward is powered by our community, not hidden agendas.

🔒 Transparency & Trust – No games, no smoke screens. From launch to marketing, everything is open and fair. We believe the crypto space deserves honesty, and JustCoin is here to prove it.

🚀 Long-Term Vision – While others chase short-lived pumps, we’re building a foundation that lasts. With planned marketing waves, exchange pushes, and community-driven growth, JustCoin is positioned to stay, not fade.

In a sea of projects that vanish overnight, JustCoin stands as a symbol of clarity, strength, and belief in building something real

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Justcoin (JUST)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Justcoin (w USD)

Jaka będzie wartość Justcoin (JUST) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Justcoin (JUST) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Justcoin.

Sprawdź teraz prognozę ceny Justcoin!

JUST na lokalne waluty

Tokenomika Justcoin (JUST)

Zrozumienie tokenomiki Justcoin (JUST) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena JUSTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Justcoin (JUST)

Jaka jest dziś wartość Justcoin (JUST)?
Aktualna cena JUST w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena JUST do USD?
Aktualna cena JUST w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Justcoin?
Kapitalizacja rynkowa dla JUST wynosi $ 15.62K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż JUST w obiegu?
W obiegu JUST znajduje się 75.07B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) JUST?
JUST osiąga ATH w wysokości 0.00000619 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla JUST?
JUST zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu JUST?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla JUST wynosi -- USD.
Czy w tym roku JUST pójdzie wyżej?
JUST może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny JUST, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Justcoin (JUST)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

