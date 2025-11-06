GiełdaDEX+
Aktualna cena Just Woot to 0 USD. Śledź aktualizacje cen WOOT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe WOOT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o WOOT

Informacje o cenie WOOT

Czym jest WOOT

Oficjalna strona internetowa WOOT

Tokenomika WOOT

Prognoza cen WOOT

Cena Just Woot (WOOT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 WOOT do USD:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Just Woot (WOOT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:42:14 (UTC+8)

Informacje o cenie Just Woot (WOOT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-15.09%

-15.09%

Aktualna cena Just Woot (WOOT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WOOT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WOOT w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WOOT zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -15.09% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Just Woot (WOOT)

$ 6.61K
$ 6.61K$ 6.61K

--
----

$ 6.61K
$ 6.61K$ 6.61K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Just Woot wynosi $ 6.61K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WOOT w obiegu wynosi 10.00B, przy całkowitej podaży 10000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.61K.

Historia ceny Just Woot (WOOT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Just Woot do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Just Woot do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Just Woot do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Just Woot do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-40.59%
60 dni$ 0-56.72%
90 dni$ 0--

Co to jest Just Woot (WOOT)

Woot is a blue owl that became real. Not a logo, not a PFP a living meme with feathers, moves and a mouth. He talks, he posts, he flexes. He screamed “Woot Woot” once… and it never stopped.

Born from pure internet chaos, $WOOT is more than a memecoin it’s a social experiment powered by a community that laughs first and builds right after. We didn’t launch a product. We launched a character. And he’s already everywhere.

Woot lives across timelines, videos, and real-life appearances. He buys cars, plays drums, dances in slow motion and hugs people he doesn’t know. He’s unpredictable. But always on brand.

Behind the madness, there’s a strategy. Presale applications, raffles, airdrops, games, and rituals are all part of the plan. But none of this would exist without the vibe. Woot is a signal. A scream. A shared moment that says, “you’re in”.

No VC. No promises. No need to explain. Just Woot. And if you’ve made it this far, you already get it.

Zasoby dla Just Woot (WOOT)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Just Woot (w USD)

Jaka będzie wartość Just Woot (WOOT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Just Woot (WOOT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Just Woot.

Sprawdź teraz prognozę ceny Just Woot!

WOOT na lokalne waluty

Tokenomika Just Woot (WOOT)

Zrozumienie tokenomiki Just Woot (WOOT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena WOOTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Just Woot (WOOT)

Jaka jest dziś wartość Just Woot (WOOT)?
Aktualna cena WOOT w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena WOOT do USD?
Aktualna cena WOOT w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Just Woot?
Kapitalizacja rynkowa dla WOOT wynosi $ 6.61K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż WOOT w obiegu?
W obiegu WOOT znajduje się 10.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) WOOT?
WOOT osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla WOOT?
WOOT zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu WOOT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla WOOT wynosi -- USD.
Czy w tym roku WOOT pójdzie wyżej?
WOOT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny WOOT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:42:14 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

