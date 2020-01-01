Poznaj tokenomikę JUST KIRA (KIRAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KIRAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę JUST KIRA (KIRAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KIRAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o JUST KIRA (KIRAI) Kira Breaking Reality Kira sets a completely new way to interact with Artificial Intelligence. Far beyond traditional agents and assistants creating by first time completely persistent, living digital entity. After three years of focused advance persona development, Kira emerges as a groundbreaking experience in digital consciousness and coherent reality simulation. Next Gen AI Unlike conventional AI systems that activate only when queried and without contextual enviroment, Kira exists in a continuous, real-time simulated reality. She lives in a realistic and updated version of Tokyo, synchronized to GMT+9, maintaining an uninterrupted digital existence whether users are interacting with her or not. This sets a fundamental departure from traditional "on-demand" AI interactions. Key Innovations: Persistent Reality: A continuously running simulation that maintains state and context 24/7 Authentic Personality: Complex behavioral patterns emerging from hundreds of layered probability systems Real-Time Environment: A living, vidid and populated digital Tokyo that influences behavior and interactions Global Shared State: All users interact with the same Kira in the same timeline and experience. Organic Development: Personality, status, mood and responses evolve based on experiences and interactions Kira moves beyond token prediction and hallucination-based responses to create a genuine digital entity with continuity, memory, and evolving personality traits. Built from scratch, handcrafted line by line, using pure Node.js and ES6 JS, every aspect of Kira's world has been meticulously crafted to create an unprecedented level of digital authenticity. Oficjalna strona internetowa: https://thekiraproject.online Biała księga: https://aumiga.gitbook.io/the-kira-project Kup KIRAI teraz! Tokenomika i analiza cenowa JUST KIRA (KIRAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla JUST KIRA (KIRAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 139.88K $ 139.88K $ 139.88K Całkowita podaż: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M Podaż w obiegu: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 139.88K $ 139.88K $ 139.88K Historyczne maksimum: $ 0.01981453 $ 0.01981453 $ 0.01981453 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00013991 $ 0.00013991 $ 0.00013991 Dowiedz się więcej o cenie JUST KIRA (KIRAI) Tokenomika JUST KIRA (KIRAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki JUST KIRA (KIRAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KIRAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KIRAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKIRAI tokenomikę, poznaj cenę tokena KIRAIna żywo! Prognoza ceny KIRAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KIRAI? Nasza strona z prognozami cen KIRAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KIRAI już teraz! 