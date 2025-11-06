Informacje o cenie just a shitcoin (SHITCOIN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00376806$ 0.00376806 $ 0.00376806 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.95% Zmiana ceny (1D) +5.71% Zmiana ceny (7D) -39.31% Zmiana ceny (7D) -39.31%

Aktualna cena just a shitcoin (SHITCOIN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SHITCOIN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SHITCOIN w historii to $ 0.00376806, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SHITCOIN zmieniły się o +0.95% w ciągu ostatniej godziny, o +5.71% w ciągu 24 godzin i o -39.31% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o just a shitcoin (SHITCOIN)

Kapitalizacja rynkowa $ 678.78K$ 678.78K $ 678.78K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 678.78K$ 678.78K $ 678.78K Podaż w obiegu 965.24M 965.24M 965.24M Całkowita podaż 965,238,245.694132 965,238,245.694132 965,238,245.694132

Obecna kapitalizacja rynkowa just a shitcoin wynosi $ 678.78K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SHITCOIN w obiegu wynosi 965.24M, przy całkowitej podaży 965238245.694132. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 678.78K.