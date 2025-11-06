GiełdaDEX+
Aktualna cena just a shitcoin to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SHITCOIN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SHITCOIN łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SHITCOIN

Informacje o cenie SHITCOIN

Czym jest SHITCOIN

Oficjalna strona internetowa SHITCOIN

Tokenomika SHITCOIN

Prognoza cen SHITCOIN

Logo just a shitcoin

Cena just a shitcoin (SHITCOIN)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SHITCOIN do USD:

$0.00070323
$0.00070323$0.00070323
+4.30%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
just a shitcoin (SHITCOIN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:41:24 (UTC+8)

Informacje o cenie just a shitcoin (SHITCOIN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00376806
$ 0.00376806$ 0.00376806

$ 0
$ 0$ 0

+0.95%

+5.71%

-39.31%

-39.31%

Aktualna cena just a shitcoin (SHITCOIN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SHITCOIN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SHITCOIN w historii to $ 0.00376806, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SHITCOIN zmieniły się o +0.95% w ciągu ostatniej godziny, o +5.71% w ciągu 24 godzin i o -39.31% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o just a shitcoin (SHITCOIN)

$ 678.78K
$ 678.78K$ 678.78K

--
----

$ 678.78K
$ 678.78K$ 678.78K

965.24M
965.24M 965.24M

965,238,245.694132
965,238,245.694132 965,238,245.694132

Obecna kapitalizacja rynkowa just a shitcoin wynosi $ 678.78K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SHITCOIN w obiegu wynosi 965.24M, przy całkowitej podaży 965238245.694132. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 678.78K.

Historia ceny just a shitcoin (SHITCOIN) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny just a shitcoin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny just a shitcoin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny just a shitcoin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny just a shitcoin do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+5.71%
30 Dni$ 0-75.04%
60 dni$ 0+40.07%
90 dni$ 0--

Co to jest just a shitcoin (SHITCOIN)

The address GaPbGp23pPuY9QBLPUjUEBn2MKEroTe9Q3M3f2Xpump corresponds to a token on the Solana blockchain, specifically an SPL (Solana Program Library) token. This address is likely the mint address for a specific token, which is used to identify the token on the Solana network. Based on the context and available information, this token appears to be associated with the pump.fun platform, as the address ends with "pump," which is a common identifier for tokens created via this platform. GaPbGp23pPuY9QBLPUjUEBn2MKEroTe9Q3M3f2Xpump is the mint address of an SPL token on the Solana blockchain. The mint address is a unique identifier for a token, storing metadata like total supply and mint authority. The "pump" in the address strongly suggests it was created on solanapump (commonly known as pump.fun), a popular Solana-based platform for launching meme coins and other tokens. Pump.fun allows users to create and trade tokens easily, often with a focus on community-driven or speculative projects like memecoins.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla just a shitcoin (SHITCOIN)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny just a shitcoin (w USD)

Jaka będzie wartość just a shitcoin (SHITCOIN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w just a shitcoin (SHITCOIN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla just a shitcoin.

Sprawdź teraz prognozę ceny just a shitcoin!

SHITCOIN na lokalne waluty

Tokenomika just a shitcoin (SHITCOIN)

Zrozumienie tokenomiki just a shitcoin (SHITCOIN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SHITCOINjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące just a shitcoin (SHITCOIN)

Jaka jest dziś wartość just a shitcoin (SHITCOIN)?
Aktualna cena SHITCOIN w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SHITCOIN do USD?
Aktualna cena SHITCOIN w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa just a shitcoin?
Kapitalizacja rynkowa dla SHITCOIN wynosi $ 678.78K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SHITCOIN w obiegu?
W obiegu SHITCOIN znajduje się 965.24M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SHITCOIN?
SHITCOIN osiąga ATH w wysokości 0.00376806 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SHITCOIN?
SHITCOIN zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SHITCOIN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SHITCOIN wynosi -- USD.
Czy w tym roku SHITCOIN pójdzie wyżej?
SHITCOIN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SHITCOIN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:41:24 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe just a shitcoin (SHITCOIN)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

