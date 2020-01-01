Poznaj tokenomikę Just a LOTTO ($LOTTO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $LOTTO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Just a LOTTO ($LOTTO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $LOTTO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Just a LOTTO ($LOTTO) / Tokenomika / Tokenomika Just a LOTTO ($LOTTO) Odkryj kluczowe informacje o Just a LOTTO ($LOTTO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Just a LOTTO ($LOTTO) $LOTTO combines viral meme culture with solid tokenomics, ensuring that our community grows in both numbers and value. This is a meme coin that doesn't just aim to entertain—it's here to win! On the surface, $LOTTO may appear as yet another meme coin… But is it though!? NFT's will become your ticket to an assortment of giveaways. The community driven coin's focal point, is to uplift, inspire, encourage, and even motivate all Future #LottoBallers! Oficjalna strona internetowa: https://justalotto.com/ Kup $LOTTO teraz! Tokenomika i analiza cenowa Just a LOTTO ($LOTTO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Just a LOTTO ($LOTTO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 424.50K $ 424.50K $ 424.50K Całkowita podaż: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Podaż w obiegu: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 424.50K $ 424.50K $ 424.50K Historyczne maksimum: $ 0.00502766 $ 0.00502766 $ 0.00502766 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00042451 $ 0.00042451 $ 0.00042451 Dowiedz się więcej o cenie Just a LOTTO ($LOTTO) Tokenomika Just a LOTTO ($LOTTO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Just a LOTTO ($LOTTO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $LOTTO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $LOTTO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$LOTTO tokenomikę, poznaj cenę tokena $LOTTOna żywo! Prognoza ceny $LOTTO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $LOTTO? Nasza strona z prognozami cen $LOTTO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena $LOTTO już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.