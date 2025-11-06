Informacje o cenie just a little guy (LITTLEGUY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0.00004326 Maksimum 24h $ 0.00004777 Historyczne maksimum $ 0.0091738 Najniższa cena $ 0.00003806 Zmiana ceny (1H) -0.05% Zmiana ceny (1D) +2.59% Zmiana ceny (7D) -31.53%

Aktualna cena just a little guy (LITTLEGUY) wynosi $0.00004487. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LITTLEGUY wahał się między $ 0.00004326 a $ 0.00004777, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LITTLEGUY w historii to $ 0.0091738, a najniższy to $ 0.00003806.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LITTLEGUY zmieniły się o -0.05% w ciągu ostatniej godziny, o +2.59% w ciągu 24 godzin i o -31.53% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o just a little guy (LITTLEGUY)

Kapitalizacja rynkowa $ 44.85K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 44.85K Podaż w obiegu 999.88M Całkowita podaż 999,884,389.505241

Obecna kapitalizacja rynkowa just a little guy wynosi $ 44.85K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LITTLEGUY w obiegu wynosi 999.88M, przy całkowitej podaży 999884389.505241. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 44.85K.