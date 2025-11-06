GiełdaDEX+
Aktualna cena just a little guy to 0.00004487 USD. Śledź aktualizacje cen LITTLEGUY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LITTLEGUY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o LITTLEGUY

Informacje o cenie LITTLEGUY

Czym jest LITTLEGUY

Oficjalna strona internetowa LITTLEGUY

Tokenomika LITTLEGUY

Prognoza cen LITTLEGUY

just a little guy (LITTLEGUY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:41:51 (UTC+8)

Informacje o cenie just a little guy (LITTLEGUY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00004326
$ 0.00004326$ 0.00004326
Minimum 24h
$ 0.00004777
$ 0.00004777$ 0.00004777
Maksimum 24h

$ 0.00004326
$ 0.00004326$ 0.00004326

$ 0.00004777
$ 0.00004777$ 0.00004777

$ 0.0091738
$ 0.0091738$ 0.0091738

$ 0.00003806
$ 0.00003806$ 0.00003806

-0.05%

+2.59%

-31.53%

-31.53%

Aktualna cena just a little guy (LITTLEGUY) wynosi $0.00004487. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LITTLEGUY wahał się między $ 0.00004326 a $ 0.00004777, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LITTLEGUY w historii to $ 0.0091738, a najniższy to $ 0.00003806.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LITTLEGUY zmieniły się o -0.05% w ciągu ostatniej godziny, o +2.59% w ciągu 24 godzin i o -31.53% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o just a little guy (LITTLEGUY)

$ 44.85K
$ 44.85K$ 44.85K

--
----

$ 44.85K
$ 44.85K$ 44.85K

999.88M
999.88M 999.88M

999,884,389.505241
999,884,389.505241 999,884,389.505241

Obecna kapitalizacja rynkowa just a little guy wynosi $ 44.85K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LITTLEGUY w obiegu wynosi 999.88M, przy całkowitej podaży 999884389.505241. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 44.85K.

Historia ceny just a little guy (LITTLEGUY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny just a little guy do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny just a little guy do USD wyniosła $ -0.0000326925.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny just a little guy do USD wyniosła $ -0.0000404611.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny just a little guy do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.59%
30 Dni$ -0.0000326925-72.86%
60 dni$ -0.0000404611-90.17%
90 dni$ 0--

Co to jest just a little guy (LITTLEGUY)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla just a little guy (LITTLEGUY)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny just a little guy (w USD)

Jaka będzie wartość just a little guy (LITTLEGUY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w just a little guy (LITTLEGUY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla just a little guy.

Sprawdź teraz prognozę ceny just a little guy!

LITTLEGUY na lokalne waluty

Tokenomika just a little guy (LITTLEGUY)

Zrozumienie tokenomiki just a little guy (LITTLEGUY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena LITTLEGUYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące just a little guy (LITTLEGUY)

Jaka jest dziś wartość just a little guy (LITTLEGUY)?
Aktualna cena LITTLEGUY w USD wynosi 0.00004487USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena LITTLEGUY do USD?
Aktualna cena LITTLEGUY w USD wynosi $ 0.00004487. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa just a little guy?
Kapitalizacja rynkowa dla LITTLEGUY wynosi $ 44.85K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż LITTLEGUY w obiegu?
W obiegu LITTLEGUY znajduje się 999.88M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) LITTLEGUY?
LITTLEGUY osiąga ATH w wysokości 0.0091738 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla LITTLEGUY?
LITTLEGUY zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00003806 USD.
Jaki jest wolumen obrotu LITTLEGUY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla LITTLEGUY wynosi -- USD.
Czy w tym roku LITTLEGUY pójdzie wyżej?
LITTLEGUY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny LITTLEGUY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

