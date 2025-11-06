GiełdaDEX+
Aktualna cena JunkCoin Doge Real Name to 0 USD. Śledź aktualizacje cen JUNKCOIN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe JUNKCOIN łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o JUNKCOIN

Informacje o cenie JUNKCOIN

Czym jest JUNKCOIN

Oficjalna strona internetowa JUNKCOIN

Tokenomika JUNKCOIN

Prognoza cen JUNKCOIN

Logo JunkCoin Doge Real Name

Cena JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

Nienotowany

Aktualna cena 1 JUNKCOIN do USD:

Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:41:29 (UTC+8)

Informacje o cenie JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) (USD)

Aktualna cena JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs JUNKCOIN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs JUNKCOIN w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki JUNKCOIN zmieniły się o -0.05% w ciągu ostatniej godziny, o +22.84% w ciągu 24 godzin i o -1.46% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

Obecna kapitalizacja rynkowa JunkCoin Doge Real Name wynosi $ 98.31K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż JUNKCOIN w obiegu wynosi 947.93M, przy całkowitej podaży 947933806.455353. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 98.31K.

Historia ceny JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny JunkCoin Doge Real Name do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny JunkCoin Doge Real Name do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny JunkCoin Doge Real Name do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny JunkCoin Doge Real Name do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+22.84%
30 Dni$ 0-64.67%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

JunkCoin - the Original Name of Dogecoin, often recognised as the 'Grandfather of Memecoins’ JunkCoin Doge Real Name References https://bitcointalk.org/index.php?topic=194756.0 ## What Is JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)? $JUNKCOIN is the grandfather of Doge, it has real history and is the OG of OGs, it's one of the first memecoins ever created. Brief explanation of doge family tree to understand it's history: Junkcoin is the parent of Luckycoin and Bellscoin, whose forks ultimately led to the creation of Dogecoin. A fork means the coin was created by copying and modifying the Bitcoin code. JUNKCOIN was forked from Bitcoin's codebase back in the early days. This implies both Dogecoin and junkcoin share similar technical DNA with Bitcoin and junkcoin is the grandfather of doge. Meaning OG DOGE is actually junkcoin, it's original chain became dormant but today reborned on solana ! Created as a joke in 2013 "Designed to fail", but it ironically failed to fail"

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny JunkCoin Doge Real Name (w USD)

Jaka będzie wartość JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla JunkCoin Doge Real Name.

Sprawdź teraz prognozę ceny JunkCoin Doge Real Name!

JUNKCOIN na lokalne waluty

Tokenomika JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

Zrozumienie tokenomiki JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena JUNKCOINjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

Jaka jest dziś wartość JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)?
Aktualna cena JUNKCOIN w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena JUNKCOIN do USD?
Aktualna cena JUNKCOIN w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa JunkCoin Doge Real Name?
Kapitalizacja rynkowa dla JUNKCOIN wynosi $ 98.31K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż JUNKCOIN w obiegu?
W obiegu JUNKCOIN znajduje się 947.93M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) JUNKCOIN?
JUNKCOIN osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla JUNKCOIN?
JUNKCOIN zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu JUNKCOIN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla JUNKCOIN wynosi -- USD.
Czy w tym roku JUNKCOIN pójdzie wyżej?
JUNKCOIN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny JUNKCOIN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:41:29 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

