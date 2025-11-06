Informacje o cenie JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.05% Zmiana ceny (1D) +22.84% Zmiana ceny (7D) -1.46% Zmiana ceny (7D) -1.46%

Aktualna cena JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs JUNKCOIN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs JUNKCOIN w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki JUNKCOIN zmieniły się o -0.05% w ciągu ostatniej godziny, o +22.84% w ciągu 24 godzin i o -1.46% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

Kapitalizacja rynkowa $ 98.31K$ 98.31K $ 98.31K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 98.31K$ 98.31K $ 98.31K Podaż w obiegu 947.93M 947.93M 947.93M Całkowita podaż 947,933,806.455353 947,933,806.455353 947,933,806.455353

Obecna kapitalizacja rynkowa JunkCoin Doge Real Name wynosi $ 98.31K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż JUNKCOIN w obiegu wynosi 947.93M, przy całkowitej podaży 947933806.455353. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 98.31K.