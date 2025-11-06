GiełdaDEX+
Aktualna cena jungle bay memes to 0 USD. Śledź aktualizacje cen JBM do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe JBM łatwo w MEXC już teraz.

Nienotowany

Aktualna cena 1 JBM do USD:

--
----
-0.50%1D
mexc
USD
jungle bay memes (JBM) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie jungle bay memes (JBM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.34%

-0.49%

-25.06%

-25.06%

Aktualna cena jungle bay memes (JBM) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs JBM wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs JBM w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki JBM zmieniły się o -0.34% w ciągu ostatniej godziny, o -0.49% w ciągu 24 godzin i o -25.06% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o jungle bay memes (JBM)

$ 158.35K
$ 158.35K$ 158.35K

--
----

$ 158.35K
$ 158.35K$ 158.35K

93.24B
93.24B 93.24B

93,243,552,077.89908
93,243,552,077.89908 93,243,552,077.89908

Obecna kapitalizacja rynkowa jungle bay memes wynosi $ 158.35K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż JBM w obiegu wynosi 93.24B, przy całkowitej podaży 93243552077.89908. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 158.35K.

Historia ceny jungle bay memes (JBM) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny jungle bay memes do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny jungle bay memes do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny jungle bay memes do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny jungle bay memes do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.49%
30 Dni$ 0-50.28%
60 dni$ 0-45.77%
90 dni$ 0--

Co to jest jungle bay memes (JBM)

Jungle Bay Memes ($JBM) is a community-owned token that emerged from a glitch in the Bankr bot — an accidental deployment triggered by a prompt intended to buy two meme tokens. Instead, the protocol spawned $JBM, seeded it with liquidity, and left the rest to fate.

Rather than scrap it, the Jungle Bay artist collective adopted the token as the memetic lifeblood of their ecosystem — a symbol of creative chaos, cultural coordination, and on-chain serendipity. Born from error, embraced with intent, $JBM now powers a growing movement on Base where memes aren’t just content — they’re currency.

No presale. No roadmap. No central team. Just a token, a moment, and a community that knew exactly what to do with both.

Origin thread: see Official Links below.

Inne pytania: Inne pytania dotyczące jungle bay memes (JBM)

Jaka jest dziś wartość jungle bay memes (JBM)?
Aktualna cena JBM w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena JBM do USD?
Aktualna cena JBM w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa jungle bay memes?
Kapitalizacja rynkowa dla JBM wynosi $ 158.35K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż JBM w obiegu?
W obiegu JBM znajduje się 93.24B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) JBM?
JBM osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla JBM?
JBM zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu JBM?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla JBM wynosi -- USD.
Czy w tym roku JBM pójdzie wyżej?
JBM może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny JBM, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe jungle bay memes (JBM)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

