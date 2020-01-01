Poznaj tokenomikę Juice Finance (JUICE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena JUICE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Juice Finance (JUICE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena JUICE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Juice Finance (JUICE) / Tokenomika / Tokenomika Juice Finance (JUICE) Odkryj kluczowe informacje o Juice Finance (JUICE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Juice Finance (JUICE) Juice Finance, is a leading disruptive Cross-Margin DeFi protocol built on the Blast L2. At its core, Juice innovates with cross-margin lending features, integrating seamlessly with Blast's unique rebasing tokens and ecosystem ethos. Our platform is designed to empower users with composable leverage, enabling them to maximize their yield and point farming activities within the Blast ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://www.juice.finance/ Biała księga: https://juice-finance.gitbook.io/juice-finance Kup JUICE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Juice Finance (JUICE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Juice Finance (JUICE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 212.54K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 816.03M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 260.45K Historyczne maksimum: $ 0.188085 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.0002605 Dowiedz się więcej o cenie Juice Finance (JUICE) Tokenomika Juice Finance (JUICE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Juice Finance (JUICE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów JUICE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów JUICE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszJUICE tokenomikę, poznaj cenę tokena JUICEna żywo! Prognoza ceny JUICE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać JUICE? Nasza strona z prognozami cen JUICE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena JUICE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.