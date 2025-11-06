Informacje o cenie Judge MENTAL (MENTAL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.00% Zmiana ceny (1D) -2.91% Zmiana ceny (7D) -14.86% Zmiana ceny (7D) -14.86%

Aktualna cena Judge MENTAL (MENTAL) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MENTAL wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MENTAL w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MENTAL zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -2.91% w ciągu 24 godzin i o -14.86% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Judge MENTAL (MENTAL)

Kapitalizacja rynkowa $ 10.66K$ 10.66K $ 10.66K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 10.66K$ 10.66K $ 10.66K Podaż w obiegu 999.99M 999.99M 999.99M Całkowita podaż 999,985,147.7990674 999,985,147.7990674 999,985,147.7990674

Obecna kapitalizacja rynkowa Judge MENTAL wynosi $ 10.66K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MENTAL w obiegu wynosi 999.99M, przy całkowitej podaży 999985147.7990674. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.66K.