Informacje o cenie Joyless Boy (JOBOY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00306979$ 0.00306979 $ 0.00306979 Najniższa cena $ 0.00000468$ 0.00000468 $ 0.00000468 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena Joyless Boy (JOBOY) wynosi $0.00000513. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs JOBOY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs JOBOY w historii to $ 0.00306979, a najniższy to $ 0.00000468.

Pod względem krótkoterminowych wyniki JOBOY zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Joyless Boy (JOBOY)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.13K$ 5.13K $ 5.13K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 5.13K$ 5.13K $ 5.13K Podaż w obiegu 999.06M 999.06M 999.06M Całkowita podaż 999,063,702.336779 999,063,702.336779 999,063,702.336779

Obecna kapitalizacja rynkowa Joyless Boy wynosi $ 5.13K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż JOBOY w obiegu wynosi 999.06M, przy całkowitej podaży 999063702.336779. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.13K.