Informacje o Joss Money (JMONEY)

Joss Money, also known as ghost money or spirit money, is a traditional offering used in Chinese and other Chinese-influenced societies for ancestor and spirit worship. Typically burned during important festivals like Qingming Festival and the Ghost Festival, or during family worship rituals, it signifies respect and remembrance for ancestors. Burning joss paper is believed to transform the paper money or other forms of wealth into currency that spirits can use in the afterlife, thus ensuring the safety and prosperity of the living family members.

Oficjalna strona internetowa: https://www.martplay.art/events/jmoney
Biała księga: https://usdjmoney.gitbook.io/jmoney-jin-zhi-bi-joss-money

Tokenomika i analiza cenowa Joss Money (JMONEY)

Kapitalizacja rynkowa: $ 2.26M
Całkowita podaż: $ 998.60M
Podaż w obiegu: $ 998.60M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.26M
Historyczne maksimum: $ 0.00820821
Historyczne minimum: $ 0.00135707
Aktualna cena: $ 0.0022614

Tokenomika Joss Money (JMONEY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Joss Money (JMONEY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów JMONEY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów JMONEY.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.