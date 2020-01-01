Poznaj tokenomikę Jones DAO (JONES) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena JONES, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Jones DAO (JONES) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena JONES, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Jones DAO (JONES) Jones DAO is a yield, strategy, and liquidity protocol for options, with vaults that enable 1-click access to institutional-grade options strategies while unlocking liquidity and capital efficiency for DeFi options with yield-bearing options-backed asset tokens. Oficjalna strona internetowa: https://jonesdao.io/sale Biała księga: https://docs.jonesdao.io/jones-dao/ Tokenomika i analiza cenowa Jones DAO (JONES) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Jones DAO (JONES), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 370.25K Całkowita podaż: $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 5.19M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 713.46K Historyczne maksimum: $ 28.39 Historyczne minimum: $ 0.0479747 Aktualna cena: $ 0.071346 Tokenomika Jones DAO (JONES): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Jones DAO (JONES) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów JONES, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów JONES. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.