Giełda MEXC / Cena krypto / JokInTheBox (JOK) / Tokenomika / Tokenomika JokInTheBox (JOK) Odkryj kluczowe informacje o JokInTheBox (JOK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o JokInTheBox (JOK) Maximize returns with our MEV Sandwich Attacks, Sniper Copy Trading, and social AI bots for passive income on our platform! Maximize returns with our MEV Sandwich Attacks, Sniper Copy Trading, and social AI bots for passive income on our platform! Oficjalna strona internetowa: https://jokinthebox.com/ Biała księga: https://docs.jokinthebox.com/jokinthedocs Kup JOK teraz! Tokenomika i analiza cenowa JokInTheBox (JOK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla JokInTheBox (JOK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 94.58K $ 94.58K $ 94.58K Całkowita podaż: $ 777.00B $ 777.00B $ 777.00B Podaż w obiegu: $ 573.04B $ 573.04B $ 573.04B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 128.24K $ 128.24K $ 128.24K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie JokInTheBox (JOK) Tokenomika JokInTheBox (JOK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki JokInTheBox (JOK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów JOK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów JOK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszJOK tokenomikę, poznaj cenę tokena JOKna żywo! Prognoza ceny JOK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać JOK? Nasza strona z prognozami cen JOK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena JOK już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.