Tokenomika JOBSEEK ($JOBSEEK) Odkryj kluczowe informacje o JOBSEEK ($JOBSEEK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o JOBSEEK ($JOBSEEK) $JOBSEEK is a cutting-edge, AI-driven token designed to revolutionize the job-matching and career development landscape. Built on the robust foundations of DeepSeek's advanced artificial intelligence and the high-performance Solana blockchain, $JOBSEEK leverages state-of-the-art AI technologies to streamline and automate the recruitment process, enhance skill verification, and provide secure, transparent, and efficient employment solutions. At its core, $JOBSEEK utilizes DeepSeek's sophisticated AI algorithms to analyze vast amounts of data, including job postings, candidate profiles, and market trends, to deliver highly accurate and personalized job matches. This ensures that both job seekers and employers can connect with the most relevant opportunities and talent, respectively, saving time and resources while maximizing outcomes. Oficjalna strona internetowa: https://jobseekai.work/ Tokenomika i analiza cenowa JOBSEEK ($JOBSEEK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla JOBSEEK ($JOBSEEK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.70K Całkowita podaż: $ 99.88M Podaż w obiegu: $ 99.88M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.70K Historyczne maksimum: $ 0.056118 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika JOBSEEK ($JOBSEEK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki JOBSEEK ($JOBSEEK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $JOBSEEK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $JOBSEEK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.