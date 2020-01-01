Poznaj tokenomikę Jito Staked SOL (JITOSOL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena JITOSOL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Jito Staked SOL (JITOSOL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena JITOSOL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Jito Staked SOL (JITOSOL) The first liquid staking derivative on Solana to include MEV rewards. Tracks the price of SOL while accruing staking and MEV rewards. Yield is accrued in the price so it will steadily appreciate vs. SOL. The first liquid staking derivative on Solana to include MEV rewards. Tracks the price of SOL while accruing staking and MEV rewards. Yield is accrued in the price so it will steadily appreciate vs. SOL. Oficjalna strona internetowa: https://www.jito.network/ Tokenomika i analiza cenowa Jito Staked SOL (JITOSOL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Jito Staked SOL (JITOSOL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.98B $ 2.98B $ 2.98B Całkowita podaż: $ 11.84M $ 11.84M $ 11.84M Podaż w obiegu: $ 11.84M $ 11.84M $ 11.84M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.98B $ 2.98B $ 2.98B Historyczne maksimum: $ 339.52 $ 339.52 $ 339.52 Historyczne minimum: $ 0.57898 $ 0.57898 $ 0.57898 Aktualna cena: $ 251.33 $ 251.33 $ 251.33 Tokenomika Jito Staked SOL (JITOSOL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Jito Staked SOL (JITOSOL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów JITOSOL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów JITOSOL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.