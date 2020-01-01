Tokenomika JindoJinju (JINDOJINJU)
Informacje o JindoJinju (JINDOJINJU)
JindoJinju is a meme coin project inspired by the Jindo dog, a Natural Monument of Korea. Symbolizing courage and wisdom gained through overcoming hardship, it blends the spirited energy of crypto meme culture with a unique digital universe. The project features NFT drops, community contests, and gamified campaigns, all supporting viral storytelling and community-driven growth. With a fixed token supply, JindoJinju is building a global brand rooted in IP expansion. Staking is already live on Avalanche's PumpSpace.io, with future utilities including cross-chain integration and merchandise.
Tokenomika i analiza cenowa JindoJinju (JINDOJINJU)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla JindoJinju (JINDOJINJU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika JindoJinju (JINDOJINJU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki JindoJinju (JINDOJINJU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów JINDOJINJU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów JINDOJINJU.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszJINDOJINJU tokenomikę, poznaj cenę tokena JINDOJINJUna żywo!
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.