Poznaj tokenomikę JindoJinju (JINDOJINJU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena JINDOJINJU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę JindoJinju (JINDOJINJU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena JINDOJINJU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / JindoJinju (JINDOJINJU) / Tokenomika / Tokenomika JindoJinju (JINDOJINJU) Odkryj kluczowe informacje o JindoJinju (JINDOJINJU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o JindoJinju (JINDOJINJU) JindoJinju is a meme coin project inspired by the Jindo dog, a Natural Monument of Korea. Symbolizing courage and wisdom gained through overcoming hardship, it blends the spirited energy of crypto meme culture with a unique digital universe. The project features NFT drops, community contests, and gamified campaigns, all supporting viral storytelling and community-driven growth. With a fixed token supply, JindoJinju is building a global brand rooted in IP expansion. Staking is already live on Avalanche's PumpSpace.io, with future utilities including cross-chain integration and merchandise. JindoJinju is a meme coin project inspired by the Jindo dog, a Natural Monument of Korea. Symbolizing courage and wisdom gained through overcoming hardship, it blends the spirited energy of crypto meme culture with a unique digital universe. The project features NFT drops, community contests, and gamified campaigns, all supporting viral storytelling and community-driven growth. With a fixed token supply, JindoJinju is building a global brand rooted in IP expansion. Staking is already live on Avalanche's PumpSpace.io, with future utilities including cross-chain integration and merchandise. Oficjalna strona internetowa: https://x.com/JindoJinju Biała księga: https://jindojinju.gitbook.io/jindojinju-docs Kup JINDOJINJU teraz! Tokenomika i analiza cenowa JindoJinju (JINDOJINJU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla JindoJinju (JINDOJINJU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 41.89K $ 41.89K $ 41.89K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 949.87M $ 949.87M $ 949.87M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 44.10K $ 44.10K $ 44.10K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie JindoJinju (JINDOJINJU) Tokenomika JindoJinju (JINDOJINJU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki JindoJinju (JINDOJINJU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów JINDOJINJU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów JINDOJINJU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszJINDOJINJU tokenomikę, poznaj cenę tokena JINDOJINJUna żywo! Prognoza ceny JINDOJINJU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać JINDOJINJU? Nasza strona z prognozami cen JINDOJINJU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena JINDOJINJU już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.