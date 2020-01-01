Poznaj tokenomikę Jill Boden (JILLBODEN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena JILLBODEN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Jill Boden (JILLBODEN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena JILLBODEN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Jill Boden (JILLBODEN) Jill Boden is a coin named after Jill Biden, the wife of the current POTUS Joe Biden. Since the memecoin Jeo Boden has skyrocketed to absurd highs, a developer decided to launch JILLBODEN. That developer 'rugpulled' original investors which caused me to make a community takeover for the coin. With the upcoming election hype we believe this coin could outperform the vast majority of the memecoin market. Jill Boden is a coin named after Jill Biden, the wife of the current POTUS Joe Biden. Since the memecoin Jeo Boden has skyrocketed to absurd highs, a developer decided to launch JILLBODEN. That developer 'rugpulled' original investors which caused me to make a community takeover for the coin. With the upcoming election hype we believe this coin could outperform the vast majority of the memecoin market. Oficjalna strona internetowa: https://jillboden.fun/ Tokenomika i analiza cenowa Jill Boden (JILLBODEN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Jill Boden (JILLBODEN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.79K $ 10.79K $ 10.79K Całkowita podaż: $ 998.23M $ 998.23M $ 998.23M Podaż w obiegu: $ 998.23M $ 998.23M $ 998.23M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.79K $ 10.79K $ 10.79K Historyczne maksimum: $ 0.00092012 $ 0.00092012 $ 0.00092012 Historyczne minimum: $ 0.00000692 $ 0.00000692 $ 0.00000692 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Tokenomika Jill Boden (JILLBODEN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Jill Boden (JILLBODEN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów JILLBODEN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów JILLBODEN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.