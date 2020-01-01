Poznaj tokenomikę jeo rogen (ROGEN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ROGEN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę jeo rogen (ROGEN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ROGEN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika jeo rogen (ROGEN) Odkryj kluczowe informacje o jeo rogen (ROGEN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o jeo rogen (ROGEN) Jeo Rogen is an animated parody started by fans of JRE (the #1 IRL podcast) that blurs the lines of fiction and reality with its hysterical comedy and satire of real world events. Jeo Rogen talks with politicians, celebrities, influencers, comedians, and everyone in between by using A.I. technology to bring them to life in his animated studio. Jeo even has his own comedy special! Anything can happen on the Jeo Rogen animated podcast! Oficjalna strona internetowa: https://jeorogensol.xyz Tokenomika i analiza cenowa jeo rogen (ROGEN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla jeo rogen (ROGEN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 374.08K Całkowita podaż: $ 999.01M Podaż w obiegu: $ 999.01M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 374.08K Historyczne maksimum: $ 0.00191537 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00037445 Tokenomika jeo rogen (ROGEN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki jeo rogen (ROGEN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ROGEN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ROGEN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.