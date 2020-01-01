Poznaj tokenomikę JellfFishCoin (JELLYFC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena JELLYFC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę JellfFishCoin (JELLYFC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena JELLYFC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o JellfFishCoin (JELLYFC) Jellyfc is a community-driven token dedicated to enhancing utility and usability by expanding our Web3 ecosystem. We've introduced an off-chain wallet system that features reward-based interactions, including a daily faucet for earning free coins. Additionally, our community mining pool offers merged payouts in the Jellyfc token, further enriching the user experience and engagement. Jellyfc was a fair launch with no presale and a public live stream on the launch day. Jellyfc is a community-driven token dedicated to enhancing utility and usability by expanding our Web3 ecosystem. We've introduced an off-chain wallet system that features reward-based interactions, including a daily faucet for earning free coins. Additionally, our community mining pool offers merged payouts in the Jellyfc token, further enriching the user experience and engagement. Jellyfc was a fair launch with no presale and a public live stream on the launch day. Oficjalna strona internetowa: https://www.jellyfc.com/ Biała księga: https://www.jellyfc.com/ Kup JELLYFC teraz! Tokenomika i analiza cenowa JellfFishCoin (JELLYFC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla JellfFishCoin (JELLYFC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 65.22K $ 65.22K $ 65.22K Całkowita podaż: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Podaż w obiegu: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 65.22K $ 65.22K $ 65.22K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie JellfFishCoin (JELLYFC) Tokenomika JellfFishCoin (JELLYFC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki JellfFishCoin (JELLYFC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów JELLYFC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów JELLYFC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszJELLYFC tokenomikę, poznaj cenę tokena JELLYFCna żywo! Prognoza ceny JELLYFC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać JELLYFC? Nasza strona z prognozami cen JELLYFC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena JELLYFC już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.