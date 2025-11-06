GiełdaDEX+
Aktualna cena jAsset jUSD to 0.974172 USD. Śledź aktualizacje cen JUSD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe JUSD łatwo w MEXC już teraz.

Aktualna cena 1 JUSD do USD:

$0.974172
-0.50%1D
mexc
USD
jAsset jUSD (JUSD) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:40:54 (UTC+8)

Informacje o cenie jAsset jUSD (JUSD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.968202
Minimum 24h
$ 0.989827
Maksimum 24h

$ 0.968202
$ 0.989827
$ 1.062
$ 0.35345
-0.33%

-0.53%

-0.94%

-0.94%

Aktualna cena jAsset jUSD (JUSD) wynosi $0.974172. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs JUSD wahał się między $ 0.968202 a $ 0.989827, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs JUSD w historii to $ 1.062, a najniższy to $ 0.35345.

Pod względem krótkoterminowych wyniki JUSD zmieniły się o -0.33% w ciągu ostatniej godziny, o -0.53% w ciągu 24 godzin i o -0.94% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o jAsset jUSD (JUSD)

$ 676.59K
--
$ 676.59K
694.53K
694,527.4049598977
Obecna kapitalizacja rynkowa jAsset jUSD wynosi $ 676.59K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż JUSD w obiegu wynosi 694.53K, przy całkowitej podaży 694527.4049598977. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 676.59K.

Historia ceny jAsset jUSD (JUSD) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny jAsset jUSD do USD wyniosła $ -0.0052459655046728.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny jAsset jUSD do USD wyniosła $ -0.0074515390.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny jAsset jUSD do USD wyniosła $ -0.0222906140.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny jAsset jUSD do USD wyniosła $ -0.0072670871481689.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0052459655046728-0.53%
30 Dni$ -0.0074515390-0.76%
60 dni$ -0.0222906140-2.28%
90 dni$ -0.0072670871481689-0.74%

Co to jest jAsset jUSD (JUSD)

jAssets is a decentralized collateralized debt platform created by BLKSWN within the Jellyverse ecosystem. It enables users to lock ERC20 tokens as collateral to mint various synthetic assets, known as jAssets, such as jUSD, jAAPL, and jTSLA. Users manage their positions via Vaults, ensuring that each issued synthetic asset is fully backed by over-collateralized positions. jAssets leverage price data from decentralized oracle provider pyth.network, maintaining stability through constant collateralization checks. The protocol enforces a minimum collateral ratio of at least 110%, ensuring resilience and reducing systemic risk through liquidations of under-collateralized Vaults.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla jAsset jUSD (JUSD)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny jAsset jUSD (w USD)

Jaka będzie wartość jAsset jUSD (JUSD) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w jAsset jUSD (JUSD) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla jAsset jUSD.

Sprawdź teraz prognozę ceny jAsset jUSD!

JUSD na lokalne waluty

Tokenomika jAsset jUSD (JUSD)

Zrozumienie tokenomiki jAsset jUSD (JUSD) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena JUSDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące jAsset jUSD (JUSD)

Jaka jest dziś wartość jAsset jUSD (JUSD)?
Aktualna cena JUSD w USD wynosi 0.974172USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena JUSD do USD?
Aktualna cena JUSD w USD wynosi $ 0.974172. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa jAsset jUSD?
Kapitalizacja rynkowa dla JUSD wynosi $ 676.59K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż JUSD w obiegu?
W obiegu JUSD znajduje się 694.53K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) JUSD?
JUSD osiąga ATH w wysokości 1.062 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla JUSD?
JUSD zaliczył cenę ATL w wysokości 0.35345 USD.
Jaki jest wolumen obrotu JUSD?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla JUSD wynosi -- USD.
Czy w tym roku JUSD pójdzie wyżej?
JUSD może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny JUSD, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:40:54 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

