Informacje o cenie jAsset jUSD (JUSD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.968202 $ 0.968202 $ 0.968202 Minimum 24h $ 0.989827 $ 0.989827 $ 0.989827 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.968202$ 0.968202 $ 0.968202 Maksimum 24h $ 0.989827$ 0.989827 $ 0.989827 Historyczne maksimum $ 1.062$ 1.062 $ 1.062 Najniższa cena $ 0.35345$ 0.35345 $ 0.35345 Zmiana ceny (1H) -0.33% Zmiana ceny (1D) -0.53% Zmiana ceny (7D) -0.94% Zmiana ceny (7D) -0.94%

Aktualna cena jAsset jUSD (JUSD) wynosi $0.974172. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs JUSD wahał się między $ 0.968202 a $ 0.989827, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs JUSD w historii to $ 1.062, a najniższy to $ 0.35345.

Pod względem krótkoterminowych wyniki JUSD zmieniły się o -0.33% w ciągu ostatniej godziny, o -0.53% w ciągu 24 godzin i o -0.94% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o jAsset jUSD (JUSD)

Kapitalizacja rynkowa $ 676.59K$ 676.59K $ 676.59K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 676.59K$ 676.59K $ 676.59K Podaż w obiegu 694.53K 694.53K 694.53K Całkowita podaż 694,527.4049598977 694,527.4049598977 694,527.4049598977

Obecna kapitalizacja rynkowa jAsset jUSD wynosi $ 676.59K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż JUSD w obiegu wynosi 694.53K, przy całkowitej podaży 694527.4049598977. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 676.59K.