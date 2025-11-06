Informacje o cenie Japanese Pygmy Hippo (UTA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 Minimum 24h $ 0 Maksimum 24h Historyczne maksimum $ 0 Najniższa cena $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.49% Zmiana ceny (1D) -0.12% Zmiana ceny (7D) -24.12%

Aktualna cena Japanese Pygmy Hippo (UTA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs UTA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs UTA w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki UTA zmieniły się o -0.49% w ciągu ostatniej godziny, o -0.12% w ciągu 24 godzin i o -24.12% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Japanese Pygmy Hippo (UTA)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.92K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 5.92K Podaż w obiegu 420.69B Całkowita podaż 420,690,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Japanese Pygmy Hippo wynosi $ 5.92K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż UTA w obiegu wynosi 420.69B, przy całkowitej podaży 420690000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.92K.