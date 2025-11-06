GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Japanese Pygmy Hippo to 0 USD. Śledź aktualizacje cen UTA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe UTA łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Japanese Pygmy Hippo to 0 USD. Śledź aktualizacje cen UTA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe UTA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o UTA

Informacje o cenie UTA

Czym jest UTA

Oficjalna strona internetowa UTA

Tokenomika UTA

Prognoza cen UTA

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Japanese Pygmy Hippo

Cena Japanese Pygmy Hippo (UTA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 UTA do USD:

--
----
-0.10%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Japanese Pygmy Hippo (UTA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:40:13 (UTC+8)

Informacje o cenie Japanese Pygmy Hippo (UTA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.49%

-0.12%

-24.12%

-24.12%

Aktualna cena Japanese Pygmy Hippo (UTA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs UTA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs UTA w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki UTA zmieniły się o -0.49% w ciągu ostatniej godziny, o -0.12% w ciągu 24 godzin i o -24.12% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Japanese Pygmy Hippo (UTA)

$ 5.92K
$ 5.92K$ 5.92K

--
----

$ 5.92K
$ 5.92K$ 5.92K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Japanese Pygmy Hippo wynosi $ 5.92K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż UTA w obiegu wynosi 420.69B, przy całkowitej podaży 420690000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.92K.

Historia ceny Japanese Pygmy Hippo (UTA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Japanese Pygmy Hippo do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Japanese Pygmy Hippo do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Japanese Pygmy Hippo do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Japanese Pygmy Hippo do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.12%
30 Dni$ 0-44.57%
60 dni$ 0-69.52%
90 dni$ 0--

Co to jest Japanese Pygmy Hippo (UTA)

This project introduces a meme fan token inspired by “UTA,” the beloved baby pygmy hippo born in a Japanese zoo. Built on the Ethereum blockchain, the token aims to unite a global community of fans through a fun and decentralized digital asset. It has 0/0 tax, renounced ownership, and burned liquidity. The token embodies both entertainment and community value, serving as a unique way for supporters to engage, trade, and share in the cultural moment surrounding UUTA. It is a community-driven asset within the Ethereum ecosystem.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Japanese Pygmy Hippo (UTA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Japanese Pygmy Hippo (w USD)

Jaka będzie wartość Japanese Pygmy Hippo (UTA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Japanese Pygmy Hippo (UTA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Japanese Pygmy Hippo.

Sprawdź teraz prognozę ceny Japanese Pygmy Hippo!

UTA na lokalne waluty

Tokenomika Japanese Pygmy Hippo (UTA)

Zrozumienie tokenomiki Japanese Pygmy Hippo (UTA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena UTAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Japanese Pygmy Hippo (UTA)

Jaka jest dziś wartość Japanese Pygmy Hippo (UTA)?
Aktualna cena UTA w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena UTA do USD?
Aktualna cena UTA w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Japanese Pygmy Hippo?
Kapitalizacja rynkowa dla UTA wynosi $ 5.92K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż UTA w obiegu?
W obiegu UTA znajduje się 420.69B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) UTA?
UTA osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla UTA?
UTA zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu UTA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla UTA wynosi -- USD.
Czy w tym roku UTA pójdzie wyżej?
UTA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny UTA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:40:13 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Japanese Pygmy Hippo (UTA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,144.12
$103,144.12$103,144.12

-0.56%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,368.21
$3,368.21$3,368.21

-0.89%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.59
$158.59$158.59

-1.20%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.87
$1,477.87$1,477.87

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,144.12
$103,144.12$103,144.12

-0.56%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,368.21
$3,368.21$3,368.21

-0.89%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3215
$2.3215$2.3215

+1.98%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.59
$158.59$158.59

-1.20%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0885
$1.0885$1.0885

+0.30%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000659
$0.0000000659$0.0000000659

+336.42%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2134
$0.2134$0.2134

+326.80%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000005739
$0.000005739$0.000005739

+203.97%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004499
$0.000000000000000000004499$0.000000000000000000004499

+104.40%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.23835
$0.23835$0.23835

+88.01%