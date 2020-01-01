Poznaj tokenomikę Japan Coin (JAPAN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena JAPAN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Japan Coin (JAPAN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena JAPAN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Japan Coin (JAPAN) / Tokenomika / Tokenomika Japan Coin (JAPAN) Odkryj kluczowe informacje o Japan Coin (JAPAN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Japan Coin (JAPAN) This is a meme coin for Japan. This is a meme coin for Japan. Oficjalna strona internetowa: https://japancoin.fun Tokenomika i analiza cenowa Japan Coin (JAPAN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Japan Coin (JAPAN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 65.75K Całkowita podaż: $ 999.72M Podaż w obiegu: $ 999.72M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 65.75K Historyczne maksimum: $ 0.00189953 Historyczne minimum: $ 0.00001936 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Japan Coin (JAPAN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Japan Coin (JAPAN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów JAPAN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów JAPAN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.