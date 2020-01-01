Poznaj tokenomikę janitooor ($JANI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $JANI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę janitooor ($JANI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $JANI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika janitooor ($JANI)

Informacje o janitooor ($JANI)
We are the Berachain meme, inspired by one of its biggest founders, Jani. With Jani as our biggest supporter and holder, our goal is to bring fun and excitement to the ecosystem. We aim to inject energy, creativity, and a strong sense of community, making Berachain a more dynamic, engaging, and vibrant space for everyone involved. Let's grow and enjoy the journey together! we look forward to your requesrt

Oficjalna strona internetowa: https://janitooor.xyz

Tokenomika i analiza cenowa janitooor ($JANI)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla janitooor ($JANI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen.

Kapitalizacja rynkowa: $ 11.57K
Całkowita podaż: $ 1.00B
Podaż w obiegu: $ 1.00B
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.57K
Historyczne maksimum: $ 0.00241303
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0

Tokenomika janitooor ($JANI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki janitooor ($JANI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $JANI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $JANI.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.