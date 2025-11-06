Informacje o cenie Jakpot Games (JAKPOT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00464997$ 0.00464997 $ 0.00464997 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.60% Zmiana ceny (1D) +7.78% Zmiana ceny (7D) -36.86% Zmiana ceny (7D) -36.86%

Aktualna cena Jakpot Games (JAKPOT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs JAKPOT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs JAKPOT w historii to $ 0.00464997, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki JAKPOT zmieniły się o +0.60% w ciągu ostatniej godziny, o +7.78% w ciągu 24 godzin i o -36.86% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Jakpot Games (JAKPOT)

Kapitalizacja rynkowa $ 39.85K$ 39.85K $ 39.85K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 39.85K$ 39.85K $ 39.85K Podaż w obiegu 987.01M 987.01M 987.01M Całkowita podaż 987,014,572.562532 987,014,572.562532 987,014,572.562532

Obecna kapitalizacja rynkowa Jakpot Games wynosi $ 39.85K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż JAKPOT w obiegu wynosi 987.01M, przy całkowitej podaży 987014572.562532. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 39.85K.