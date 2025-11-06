GiełdaDEX+
Aktualna cena Jakpot Games to 0 USD. Śledź aktualizacje cen JAKPOT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe JAKPOT łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Jakpot Games to 0 USD. Śledź aktualizacje cen JAKPOT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe JAKPOT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o JAKPOT

Informacje o cenie JAKPOT

Czym jest JAKPOT

Oficjalna strona internetowa JAKPOT

Tokenomika JAKPOT

Prognoza cen JAKPOT

Aktualna cena 1 JAKPOT do USD:

Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
Jakpot Games (JAKPOT) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Jakpot Games (JAKPOT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00464997
$ 0.00464997$ 0.00464997

$ 0
$ 0$ 0

+0.60%

+7.78%

-36.86%

-36.86%

Aktualna cena Jakpot Games (JAKPOT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs JAKPOT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs JAKPOT w historii to $ 0.00464997, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki JAKPOT zmieniły się o +0.60% w ciągu ostatniej godziny, o +7.78% w ciągu 24 godzin i o -36.86% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Jakpot Games (JAKPOT)

$ 39.85K
$ 39.85K$ 39.85K

--
----

$ 39.85K
$ 39.85K$ 39.85K

987.01M
987.01M 987.01M

987,014,572.562532
987,014,572.562532 987,014,572.562532

Obecna kapitalizacja rynkowa Jakpot Games wynosi $ 39.85K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż JAKPOT w obiegu wynosi 987.01M, przy całkowitej podaży 987014572.562532. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 39.85K.

Historia ceny Jakpot Games (JAKPOT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Jakpot Games do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Jakpot Games do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Jakpot Games do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Jakpot Games do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+7.78%
30 Dni$ 0-89.89%
60 dni$ 0-78.74%
90 dni$ 0--

Co to jest Jakpot Games (JAKPOT)

Play arcade-style games, compete in daily tournaments, and win real $JAKPOT rewards.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Jakpot Games (JAKPOT)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Jakpot Games (w USD)

Jaka będzie wartość Jakpot Games (JAKPOT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Jakpot Games (JAKPOT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Jakpot Games.

Sprawdź teraz prognozę ceny Jakpot Games!

JAKPOT na lokalne waluty

Tokenomika Jakpot Games (JAKPOT)

Zrozumienie tokenomiki Jakpot Games (JAKPOT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena JAKPOTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Jakpot Games (JAKPOT)

Jaka jest dziś wartość Jakpot Games (JAKPOT)?
Aktualna cena JAKPOT w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena JAKPOT do USD?
Aktualna cena JAKPOT w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Jakpot Games?
Kapitalizacja rynkowa dla JAKPOT wynosi $ 39.85K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż JAKPOT w obiegu?
W obiegu JAKPOT znajduje się 987.01M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) JAKPOT?
JAKPOT osiąga ATH w wysokości 0.00464997 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla JAKPOT?
JAKPOT zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu JAKPOT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla JAKPOT wynosi -- USD.
Czy w tym roku JAKPOT pójdzie wyżej?
JAKPOT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny JAKPOT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Jakpot Games (JAKPOT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

