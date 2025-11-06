GiełdaDEX+
Aktualna cena Jake to 0 USD. Śledź aktualizacje cen JAKE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe JAKE łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Jake to 0 USD. Śledź aktualizacje cen JAKE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe JAKE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o JAKE

Informacje o cenie JAKE

Czym jest JAKE

Oficjalna strona internetowa JAKE

Tokenomika JAKE

Prognoza cen JAKE

Logo Jake

Cena Jake (JAKE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 JAKE do USD:

--
----
0.00%1D
USD
Jake (JAKE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:39:59 (UTC+8)

Informacje o cenie Jake (JAKE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-11.26%

-11.26%

Aktualna cena Jake (JAKE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs JAKE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs JAKE w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki JAKE zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -11.26% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Jake (JAKE)

$ 6.21K
$ 6.21K$ 6.21K

--
----

$ 6.21K
$ 6.21K$ 6.21K

999.33M
999.33M 999.33M

999,331,855.112463
999,331,855.112463 999,331,855.112463

Obecna kapitalizacja rynkowa Jake wynosi $ 6.21K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż JAKE w obiegu wynosi 999.33M, przy całkowitej podaży 999331855.112463. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.21K.

Historia ceny Jake (JAKE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Jake do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Jake do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Jake do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Jake do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-27.83%
60 dni$ 0-28.52%
90 dni$ 0--

Co to jest Jake (JAKE)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Jake (JAKE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Jake (w USD)

Jaka będzie wartość Jake (JAKE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Jake (JAKE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Jake.

Sprawdź teraz prognozę ceny Jake!

JAKE na lokalne waluty

Tokenomika Jake (JAKE)

Zrozumienie tokenomiki Jake (JAKE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena JAKEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Jake (JAKE)

Jaka jest dziś wartość Jake (JAKE)?
Aktualna cena JAKE w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena JAKE do USD?
Aktualna cena JAKE w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Jake?
Kapitalizacja rynkowa dla JAKE wynosi $ 6.21K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż JAKE w obiegu?
W obiegu JAKE znajduje się 999.33M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) JAKE?
JAKE osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla JAKE?
JAKE zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu JAKE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla JAKE wynosi -- USD.
Czy w tym roku JAKE pójdzie wyżej?
JAKE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny JAKE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Jake (JAKE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

