Poznaj tokenomikę Italian National Football Team Fan Token (ITA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ITA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Italian National Football Team Fan Token (ITA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ITA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Italian National Football Team Fan Token (ITA) / Tokenomika / Tokenomika Italian National Football Team Fan Token (ITA) Odkryj kluczowe informacje o Italian National Football Team Fan Token (ITA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Tokenomika i analiza cenowa Italian National Football Team Fan Token (ITA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Italian National Football Team Fan Token (ITA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.28M $ 3.28M $ 3.28M Całkowita podaż: $ 29.99M $ 29.99M $ 29.99M Podaż w obiegu: $ 10.23M $ 10.23M $ 10.23M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.60M $ 9.60M $ 9.60M Historyczne maksimum: $ 4.78 $ 4.78 $ 4.78 Historyczne minimum: $ 0.243088 $ 0.243088 $ 0.243088 Aktualna cena: $ 0.31936 $ 0.31936 $ 0.31936 Dowiedz się więcej o cenie Italian National Football Team Fan Token (ITA) Tokenomika Italian National Football Team Fan Token (ITA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Italian National Football Team Fan Token (ITA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ITA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ITA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszITA tokenomikę, poznaj cenę tokena ITAna żywo! Prognoza ceny ITA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ITA? Nasza strona z prognozami cen ITA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ITA już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.