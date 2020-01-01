Poznaj tokenomikę Italian Brainrot (ITALIANROT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ITALIANROT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Italian Brainrot (ITALIANROT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ITALIANROT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Italian Brainrot (ITALIANROT) / Tokenomika / Tokenomika Italian Brainrot (ITALIANROT) Odkryj kluczowe informacje o Italian Brainrot (ITALIANROT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Italian Brainrot (ITALIANROT) Oficjalna strona internetowa: https://www.tiktok.com/discover/animal-brainrot-italy Kup ITALIANROT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Italian Brainrot (ITALIANROT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Italian Brainrot (ITALIANROT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M Całkowita podaż: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M Podaż w obiegu: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M Historyczne maksimum: $ 0.01537498 $ 0.01537498 $ 0.01537498 Historyczne minimum: $ 0.00106211 $ 0.00106211 $ 0.00106211 Aktualna cena: $ 0.00143706 $ 0.00143706 $ 0.00143706 Dowiedz się więcej o cenie Italian Brainrot (ITALIANROT) Tokenomika Italian Brainrot (ITALIANROT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Italian Brainrot (ITALIANROT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ITALIANROT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ITALIANROT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszITALIANROT tokenomikę, poznaj cenę tokena ITALIANROTna żywo! Prognoza ceny ITALIANROT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ITALIANROT? Nasza strona z prognozami cen ITALIANROT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ITALIANROT już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.