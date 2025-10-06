Aktualna cena Ishi Go to 0.00005246 USD. Śledź aktualizacje cen ISHI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ISHI łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Ishi Go to 0.00005246 USD. Śledź aktualizacje cen ISHI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ISHI łatwo w MEXC już teraz.

Cena Ishi Go (ISHI)

Nienotowany

Aktualna cena 1 ISHI do USD:

--
----
-2.90%1D
Ishi Go (ISHI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-06 02:38:03 (UTC+8)

Informacje o cenie Ishi Go (ISHI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00005238
$ 0.00005238$ 0.00005238
Minimum 24h
$ 0.00005542
$ 0.00005542$ 0.00005542
Maksimum 24h

$ 0.00005238
$ 0.00005238$ 0.00005238

$ 0.00005542
$ 0.00005542$ 0.00005542

$ 0.00194537
$ 0.00194537$ 0.00194537

$ 0.00000845
$ 0.00000845$ 0.00000845

-0.06%

-2.95%

+68.29%

+68.29%

Aktualna cena Ishi Go (ISHI) wynosi $0.00005246. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ISHI wahał się między $ 0.00005238 a $ 0.00005542, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ISHI w historii to $ 0.00194537, a najniższy to $ 0.00000845.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ISHI zmieniły się o -0.06% w ciągu ostatniej godziny, o -2.95% w ciągu 24 godzin i o +68.29% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Ishi Go (ISHI)

$ 52.46K
$ 52.46K$ 52.46K

--
----

$ 52.46K
$ 52.46K$ 52.46K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Ishi Go wynosi $ 52.46K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ISHI w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 52.46K.

Historia ceny Ishi Go (ISHI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Ishi Go do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Ishi Go do USD wyniosła $ +0.0000244142.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Ishi Go do USD wyniosła $ +0.0000136085.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Ishi Go do USD wyniosła $ -0.00010167506762109887.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-2.95%
30 Dni$ +0.0000244142+46.54%
60 dni$ +0.0000136085+25.94%
90 dni$ -0.00010167506762109887-65.96%

Co to jest Ishi Go (ISHI)

$ISHI is a tribute to the true origin of the Shiba Inu breed. Ishi, born in 1930, is recognized as the official Father of the Shiba Inu. This project honors the legacy and history behind one of the most iconic dog lineages in the world, which later inspired legendary tokens like $DOGE, $SHIB, $FLOKI, $CHEEMS, $BONK, and $NEIRO. $ISHI brings this story on-chain for a new generation of holders to celebrate and preserve.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Ishi Go (w USD)

Jaka będzie wartość Ishi Go (ISHI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Ishi Go (ISHI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Ishi Go.

Sprawdź teraz prognozę ceny Ishi Go!

ISHI na lokalne waluty

Tokenomika Ishi Go (ISHI)

Zrozumienie tokenomiki Ishi Go (ISHI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ISHIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Ishi Go (ISHI)

Jaka jest dziś wartość Ishi Go (ISHI)?
Aktualna cena ISHI w USD wynosi 0.00005246USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ISHI do USD?
Aktualna cena ISHI w USD wynosi $ 0.00005246. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Ishi Go?
Kapitalizacja rynkowa dla ISHI wynosi $ 52.46K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ISHI w obiegu?
W obiegu ISHI znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ISHI?
ISHI osiąga ATH w wysokości 0.00194537 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ISHI?
ISHI zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00000845 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ISHI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ISHI wynosi -- USD.
Czy w tym roku ISHI pójdzie wyżej?
ISHI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ISHI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.