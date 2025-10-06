Informacje o cenie Ishi Go (ISHI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00005238 $ 0.00005238 $ 0.00005238 Minimum 24h $ 0.00005542 $ 0.00005542 $ 0.00005542 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00005238$ 0.00005238 $ 0.00005238 Maksimum 24h $ 0.00005542$ 0.00005542 $ 0.00005542 Historyczne maksimum $ 0.00194537$ 0.00194537 $ 0.00194537 Najniższa cena $ 0.00000845$ 0.00000845 $ 0.00000845 Zmiana ceny (1H) -0.06% Zmiana ceny (1D) -2.95% Zmiana ceny (7D) +68.29% Zmiana ceny (7D) +68.29%

Aktualna cena Ishi Go (ISHI) wynosi $0.00005246. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ISHI wahał się między $ 0.00005238 a $ 0.00005542, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ISHI w historii to $ 0.00194537, a najniższy to $ 0.00000845.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ISHI zmieniły się o -0.06% w ciągu ostatniej godziny, o -2.95% w ciągu 24 godzin i o +68.29% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Ishi Go (ISHI)

Kapitalizacja rynkowa $ 52.46K$ 52.46K $ 52.46K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 52.46K$ 52.46K $ 52.46K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Ishi Go wynosi $ 52.46K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ISHI w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 52.46K.