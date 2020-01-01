Poznaj tokenomikę Iron Bank EUR (IBEUR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena IBEUR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Iron Bank EUR (IBEUR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena IBEUR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Iron Bank EUR (IBEUR) / Tokenomika / Tokenomika Iron Bank EUR (IBEUR) Odkryj kluczowe informacje o Iron Bank EUR (IBEUR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Iron Bank EUR (IBEUR) Oficjalna strona internetowa: https://fixedforex.fi/ Kup IBEUR teraz! Tokenomika i analiza cenowa Iron Bank EUR (IBEUR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Iron Bank EUR (IBEUR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.83M $ 1.83M $ 1.83M Całkowita podaż: $ 3.00M $ 3.00M $ 3.00M Podaż w obiegu: $ 3.00M $ 3.00M $ 3.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.83M $ 1.83M $ 1.83M Historyczne maksimum: $ 1.77 $ 1.77 $ 1.77 Historyczne minimum: $ 0.00993562 $ 0.00993562 $ 0.00993562 Aktualna cena: $ 0.609599 $ 0.609599 $ 0.609599 Dowiedz się więcej o cenie Iron Bank EUR (IBEUR) Tokenomika Iron Bank EUR (IBEUR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Iron Bank EUR (IBEUR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów IBEUR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów IBEUR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszIBEUR tokenomikę, poznaj cenę tokena IBEURna żywo! Prognoza ceny IBEUR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać IBEUR? Nasza strona z prognozami cen IBEUR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena IBEUR już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.