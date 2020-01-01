Poznaj tokenomikę Invinos (VINOS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VINOS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Invinos (VINOS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VINOS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Invinos (VINOS) / Tokenomika / Tokenomika Invinos (VINOS) Odkryj kluczowe informacje o Invinos (VINOS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Invinos (VINOS) The AI & Blockchain Privacy Operating System Privacy for AI. Privacy for Crypto. Privacy for You. Invinos is more than just another crypto app, it’s a Privacy OS built for the next era of Web3 and AI. Here's why it's a must-have: ✅ Decentralized VPN Browse securely with peer-to-peer encrypted relays. No central server. No IP leaks. 🕵️ Stealth Browser Zero tracking, zero fingerprinting. Access dApps anonymously and without noise. 🔀 zkMixing Engine Break wallet linkages. Move funds privately with zero-knowledge token mixing. 🔓 Anonymous Login Layer No email. No KYC. No surveillance. Just connect your wallet and explore. 🧠 Local AI (LLM Runner) Run AI directly on your device — encrypted, fast, and private. The AI & Blockchain Privacy Operating System Privacy for AI. Privacy for Crypto. Privacy for You. Invinos is more than just another crypto app, it’s a Privacy OS built for the next era of Web3 and AI. Here's why it's a must-have: ✅ Decentralized VPN Browse securely with peer-to-peer encrypted relays. No central server. No IP leaks. 🕵️ Stealth Browser Zero tracking, zero fingerprinting. Access dApps anonymously and without noise. 🔀 zkMixing Engine Break wallet linkages. Move funds privately with zero-knowledge token mixing. 🔓 Anonymous Login Layer No email. No KYC. No surveillance. Just connect your wallet and explore. 🧠 Local AI (LLM Runner) Run AI directly on your device — encrypted, fast, and private. Oficjalna strona internetowa: https://invinos.com Kup VINOS teraz! Tokenomika i analiza cenowa Invinos (VINOS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Invinos (VINOS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 13.22K $ 13.22K $ 13.22K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.22K $ 13.22K $ 13.22K Historyczne maksimum: $ 0.03413643 $ 0.03413643 $ 0.03413643 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00013219 $ 0.00013219 $ 0.00013219 Dowiedz się więcej o cenie Invinos (VINOS) Tokenomika Invinos (VINOS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Invinos (VINOS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VINOS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VINOS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVINOS tokenomikę, poznaj cenę tokena VINOSna żywo! Prognoza ceny VINOS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VINOS? Nasza strona z prognozami cen VINOS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VINOS już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.