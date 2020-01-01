Poznaj tokenomikę INVIFY AI (INVIFY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena INVIFY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę INVIFY AI (INVIFY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena INVIFY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o INVIFY AI (INVIFY) Invify AI offers automated trading solutions powered by AI, aiming to provide daily profits for investors through algorithmic trading. They promote three AI agents designed to identify investment opportunities and execute trades automatically, reducing the need for manual market analysis. Invify AI has developed three AI agents focused on automated trading to generate daily passive income. The service is designed to eliminate the need for manual chart analysis, offering an automated solution for investment opportunities. They emphasize guaranteed daily profits, although the specifics of these plans, such as cost, minimum investment, or exact return rates, aren't detailed in the provided sources. The $INVIFY token plays a role in accessing these services, with premium features available to token holders from March 5th. Registered company in UK INVIFY AI LIMITED Oficjalna strona internetowa: https://invify.ai Biała księga: https://invify.ai/whitepaper.html Registered company in UK INVIFY AI LIMITED Oficjalna strona internetowa: https://invify.ai Biała księga: https://invify.ai/whitepaper.html Kup INVIFY teraz! Tokenomika i analiza cenowa INVIFY AI (INVIFY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla INVIFY AI (INVIFY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.69K $ 5.69K $ 5.69K Całkowita podaż: $ 999.37M $ 999.37M $ 999.37M Podaż w obiegu: $ 999.37M $ 999.37M $ 999.37M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.69K $ 5.69K $ 5.69K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie INVIFY AI (INVIFY) Tokenomika INVIFY AI (INVIFY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki INVIFY AI (INVIFY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów INVIFY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów INVIFY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.