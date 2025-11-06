GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Inuki to 0 USD. Śledź aktualizacje cen INUKI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe INUKI łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Inuki to 0 USD. Śledź aktualizacje cen INUKI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe INUKI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o INUKI

Informacje o cenie INUKI

Czym jest INUKI

Oficjalna strona internetowa INUKI

Tokenomika INUKI

Prognoza cen INUKI

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Inuki

Cena Inuki (INUKI)

Nienotowany

Aktualna cena 1 INUKI do USD:

--
----
+4.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Inuki (INUKI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:39:03 (UTC+8)

Informacje o cenie Inuki (INUKI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+4.03%

-18.83%

-18.83%

Aktualna cena Inuki (INUKI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs INUKI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs INUKI w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki INUKI zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +4.03% w ciągu 24 godzin i o -18.83% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Inuki (INUKI)

$ 7.24K
$ 7.24K$ 7.24K

--
----

$ 7.24K
$ 7.24K$ 7.24K

999.78M
999.78M 999.78M

999,776,937.543792
999,776,937.543792 999,776,937.543792

Obecna kapitalizacja rynkowa Inuki wynosi $ 7.24K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż INUKI w obiegu wynosi 999.78M, przy całkowitej podaży 999776937.543792. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.24K.

Historia ceny Inuki (INUKI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Inuki do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Inuki do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Inuki do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Inuki do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+4.03%
30 Dni$ 0-37.41%
60 dni$ 0-35.62%
90 dni$ 0--

Co to jest Inuki (INUKI)

The Lucky Shiba from East China is a meme token born with serenity and style deployed with love on @BONKDOTFUN. This small-eyed, big-bagged Shiba doesn’t chase charts it meditates before mooning. Fusing Eastern meme aesthetics with Solana degen culture, it’s calm, chaotic, and full of charm. With community-driven energy, unique branding, and playful minimalism, Lucky Shiba stands out as a symbol of silent strength and surprising fortune. The moon is inevitable but only after meditation.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Inuki (INUKI)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Inuki (w USD)

Jaka będzie wartość Inuki (INUKI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Inuki (INUKI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Inuki.

Sprawdź teraz prognozę ceny Inuki!

INUKI na lokalne waluty

Tokenomika Inuki (INUKI)

Zrozumienie tokenomiki Inuki (INUKI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena INUKIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Inuki (INUKI)

Jaka jest dziś wartość Inuki (INUKI)?
Aktualna cena INUKI w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena INUKI do USD?
Aktualna cena INUKI w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Inuki?
Kapitalizacja rynkowa dla INUKI wynosi $ 7.24K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż INUKI w obiegu?
W obiegu INUKI znajduje się 999.78M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) INUKI?
INUKI osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla INUKI?
INUKI zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu INUKI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla INUKI wynosi -- USD.
Czy w tym roku INUKI pójdzie wyżej?
INUKI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny INUKI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:39:03 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Inuki (INUKI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,398.50
$103,398.50$103,398.50

-0.31%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,376.87
$3,376.87$3,376.87

-0.63%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.26
$159.26$159.26

-0.78%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.89
$1,477.89$1,477.89

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,398.50
$103,398.50$103,398.50

-0.31%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,376.87
$3,376.87$3,376.87

-0.63%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3268
$2.3268$2.3268

+2.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.26
$159.26$159.26

-0.78%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0938
$1.0938$1.0938

+0.79%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000659
$0.0000000659$0.0000000659

+336.42%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2123
$0.2123$0.2123

+324.60%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000005763
$0.000005763$0.000005763

+205.24%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004499
$0.000000000000000000004499$0.000000000000000000004499

+104.40%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.23715
$0.23715$0.23715

+87.07%