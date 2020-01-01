Tokenomika Internxt (INXT)

Tokenomika Internxt (INXT)

Odkryj kluczowe informacje o Internxt (INXT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Internxt (INXT)

Internxt is a Peer-To-Peer cloud computing network that allows users from all over the globe to cooperate in the creation of a distributed internet. Users can sell the resources of their machines to those looking to host their data in a more private, secure and efficient network. Make the transition to the most intuitive and complete distributed cloud platform.

Oficjalna strona internetowa:
https://internxt.com/
Biała księga:
https://internxt.io/whitepaper.pdf

Tokenomika i analiza cenowa Internxt (INXT)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Internxt (INXT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 126.00K
$ 126.00K$ 126.00K
Całkowita podaż:
$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M
Podaż w obiegu:
$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 126.00K
$ 126.00K$ 126.00K
Historyczne maksimum:
$ 47.25
$ 47.25$ 47.25
Historyczne minimum:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Aktualna cena:
$ 0.112569
$ 0.112569$ 0.112569

Tokenomika Internxt (INXT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Internxt (INXT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów INXT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów INXT.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszINXT tokenomikę, poznaj cenę tokena INXTna żywo!

Prognoza ceny INXT

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać INXT? Nasza strona z prognozami cen INXT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
mc_how_why_title
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.