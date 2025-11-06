Informacje o cenie Inspira (INSPI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -12.71% Zmiana ceny (7D) -12.71%

Aktualna cena Inspira (INSPI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs INSPI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs INSPI w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki INSPI zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -12.71% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Inspira (INSPI)

Kapitalizacja rynkowa $ 11.32K$ 11.32K $ 11.32K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 24.78K$ 24.78K $ 24.78K Podaż w obiegu 456.90M 456.90M 456.90M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Inspira wynosi $ 11.32K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż INSPI w obiegu wynosi 456.90M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 24.78K.