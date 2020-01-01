Poznaj tokenomikę Infrared BGT (IBGT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena IBGT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Infrared BGT (IBGT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena IBGT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Infrared BGT (IBGT) Odkryj kluczowe informacje o Infrared BGT (IBGT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Oficjalna strona internetowa: https://infrared.finance/ Tokenomika i analiza cenowa Infrared BGT (IBGT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Infrared BGT (IBGT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 41.73M $ 41.73M $ 41.73M Całkowita podaż: $ 15.74M $ 15.74M $ 15.74M Podaż w obiegu: $ 15.74M $ 15.74M $ 15.74M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 41.73M $ 41.73M $ 41.73M Historyczne maksimum: $ 11.74 $ 11.74 $ 11.74 Historyczne minimum: $ 1.71 $ 1.71 $ 1.71 Aktualna cena: $ 2.65 $ 2.65 $ 2.65 Tokenomika Infrared BGT (IBGT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Infrared BGT (IBGT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów IBGT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów IBGT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszIBGT tokenomikę, poznaj cenę tokena IBGTna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.