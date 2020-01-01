Poznaj tokenomikę Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena IPLR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena IPLR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) / Tokenomika / Tokenomika Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) Odkryj kluczowe informacje o Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) We broke the Matrix anon with this cook. This is Not your average $SOL rewards token. We enhanced and upgraded the typical rewards token dramatically with a focus on building sustainable long term growth first and foremost. We also provide our holders with amazing passive income. Every 5 minutes you earn $SOL rewards paid directly into your wallet just for holding $IPLR token in your wallet no claiming or staking necessary. This coin is jeet proof every sell feeds into the positive Flywheel mechanics and strengthens the token fundamentals as we purchase $IPLR directly from the market and combine it with SOL to Infinitely increase the price and liquidity. Hence we are CODED to Billions. Oficjalna strona internetowa: https://www.iplr.site/ Kup IPLR teraz! Tokenomika i analiza cenowa Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 13.18K $ 13.18K $ 13.18K Całkowita podaż: $ 938.73M $ 938.73M $ 938.73M Podaż w obiegu: $ 938.73M $ 938.73M $ 938.73M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.18K $ 13.18K $ 13.18K Historyczne maksimum: $ 0.00214484 $ 0.00214484 $ 0.00214484 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) Tokenomika Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów IPLR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów IPLR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszIPLR tokenomikę, poznaj cenę tokena IPLRna żywo! Prognoza ceny IPLR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać IPLR? Nasza strona z prognozami cen IPLR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena IPLR już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.