Tokenomika Infinite BTC Reward (IBR) Odkryj kluczowe informacje o Infinite BTC Reward (IBR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Infinite BTC Reward (IBR) $IBR introduces a new concept as the first-ever BTC rewards token, designed to redefine how cryptocurrency holders can generate passive income. By simply holding $IBR in your wallet, you unlock the ability to earn Bitcoin (BTC) rewards effortlessly, making it an innovative and accessible option for both seasoned investors and newcomers to the crypto space. The mechanics are elegantly simple yet powerful: a 5/5 rewards tax structure ensures that every transaction within the $IBR ecosystem contributes to the reward pool. 5% of each transaction is collected as a tax redistributed directly to $IBR holders in the form of BTC. Oficjalna strona internetowa: https://ibr.money/ Kup IBR teraz! Tokenomika i analiza cenowa Infinite BTC Reward (IBR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Infinite BTC Reward (IBR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 28.00K $ 28.00K $ 28.00K Całkowita podaż: $ 998.31M $ 998.31M $ 998.31M Podaż w obiegu: $ 998.31M $ 998.31M $ 998.31M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 28.00K $ 28.00K $ 28.00K Historyczne maksimum: $ 0.00149989 $ 0.00149989 $ 0.00149989 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Infinite BTC Reward (IBR) Tokenomika Infinite BTC Reward (IBR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Infinite BTC Reward (IBR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów IBR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów IBR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszIBR tokenomikę, poznaj cenę tokena IBRna żywo! Prognoza ceny IBR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać IBR? Nasza strona z prognozami cen IBR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena IBR już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.