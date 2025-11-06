Informacje o cenie Infinitar Governance Token (IGT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.0013624 $ 0.0013624 $ 0.0013624 Minimum 24h $ 0.0014144 $ 0.0014144 $ 0.0014144 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.0013624$ 0.0013624 $ 0.0013624 Maksimum 24h $ 0.0014144$ 0.0014144 $ 0.0014144 Historyczne maksimum $ 0.680328$ 0.680328 $ 0.680328 Najniższa cena $ 0.00116566$ 0.00116566 $ 0.00116566 Zmiana ceny (1H) -0.26% Zmiana ceny (1D) -1.24% Zmiana ceny (7D) -47.32% Zmiana ceny (7D) -47.32%

Aktualna cena Infinitar Governance Token (IGT) wynosi $0.00138507. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs IGT wahał się między $ 0.0013624 a $ 0.0014144, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs IGT w historii to $ 0.680328, a najniższy to $ 0.00116566.

Pod względem krótkoterminowych wyniki IGT zmieniły się o -0.26% w ciągu ostatniej godziny, o -1.24% w ciągu 24 godzin i o -47.32% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Infinitar Governance Token (IGT)

Kapitalizacja rynkowa $ 648.94K$ 648.94K $ 648.94K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Podaż w obiegu 468.53M 468.53M 468.53M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Infinitar Governance Token wynosi $ 648.94K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż IGT w obiegu wynosi 468.53M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.39M.