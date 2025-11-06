GiełdaDEX+
Aktualna cena Infinitar Governance Token to 0.00138507 USD. Śledź aktualizacje cen IGT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe IGT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o IGT

Informacje o cenie IGT

Czym jest IGT

Oficjalna strona internetowa IGT

Tokenomika IGT

Prognoza cen IGT

Cena Infinitar Governance Token (IGT)

Aktualna cena 1 IGT do USD:

$0.00138507
$0.00138507
-1.20%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
Infinitar Governance Token (IGT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:39:24 (UTC+8)

Informacje o cenie Infinitar Governance Token (IGT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0013624
$ 0.0013624
Minimum 24h
$ 0.0014144
$ 0.0014144
Maksimum 24h

$ 0.0013624
$ 0.0013624

$ 0.0014144
$ 0.0014144

$ 0.680328
$ 0.680328

$ 0.00116566
$ 0.00116566

-0.26%

-1.24%

-47.32%

-47.32%

Aktualna cena Infinitar Governance Token (IGT) wynosi $0.00138507. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs IGT wahał się między $ 0.0013624 a $ 0.0014144, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs IGT w historii to $ 0.680328, a najniższy to $ 0.00116566.

Pod względem krótkoterminowych wyniki IGT zmieniły się o -0.26% w ciągu ostatniej godziny, o -1.24% w ciągu 24 godzin i o -47.32% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Infinitar Governance Token (IGT)

$ 648.94K
$ 648.94K

--
--

$ 1.39M
$ 1.39M

468.53M
468.53M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Infinitar Governance Token wynosi $ 648.94K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż IGT w obiegu wynosi 468.53M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.39M.

Historia ceny Infinitar Governance Token (IGT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Infinitar Governance Token do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Infinitar Governance Token do USD wyniosła $ -0.0012143058.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Infinitar Governance Token do USD wyniosła $ -0.0013430303.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Infinitar Governance Token do USD wyniosła $ -0.12165100460269483.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-1.24%
30 Dni$ -0.0012143058-87.67%
60 dni$ -0.0013430303-96.96%
90 dni$ -0.12165100460269483-98.87%

Co to jest Infinitar Governance Token (IGT)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Infinitar Governance Token (IGT)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Infinitar Governance Token (w USD)

Jaka będzie wartość Infinitar Governance Token (IGT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Infinitar Governance Token (IGT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Infinitar Governance Token.

Sprawdź teraz prognozę ceny Infinitar Governance Token!

IGT na lokalne waluty

Tokenomika Infinitar Governance Token (IGT)

Zrozumienie tokenomiki Infinitar Governance Token (IGT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena IGTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Infinitar Governance Token (IGT)

Jaka jest dziś wartość Infinitar Governance Token (IGT)?
Aktualna cena IGT w USD wynosi 0.00138507USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena IGT do USD?
Aktualna cena IGT w USD wynosi $ 0.00138507. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Infinitar Governance Token?
Kapitalizacja rynkowa dla IGT wynosi $ 648.94K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż IGT w obiegu?
W obiegu IGT znajduje się 468.53M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) IGT?
IGT osiąga ATH w wysokości 0.680328 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla IGT?
IGT zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00116566 USD.
Jaki jest wolumen obrotu IGT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla IGT wynosi -- USD.
Czy w tym roku IGT pójdzie wyżej?
IGT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny IGT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:39:24 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Infinitar Governance Token (IGT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,772.62

$3,440.17

$162.43

$1.0000

$1,477.94

$103,772.62

$3,440.17

$2.3630

$162.43

$1.1483

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.03646

$0.00398

$0.000010430

$0.2174

$0.0000000588

$1.4888

$0.01827

