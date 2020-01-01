Poznaj tokenomikę INDIE CRUSH (INDIE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena INDIE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę INDIE CRUSH (INDIE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena INDIE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika INDIE CRUSH (INDIE) Odkryj kluczowe informacje o INDIE CRUSH (INDIE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o INDIE CRUSH (INDIE)

IndieCru.sh is a community-based validation platform designed for indie developers to test their applications before launch. Developers create testing programs to collect feedback, identify bugs, and improve user experience. Testers are rewarded with $INDIE tokens for their participation. This system helps prevent failed launches by enabling early product validation, improving quality, and fostering community involvement. The platform supports private and public testing, structured feedback threads, and analytics to support product improvement cycles.

Oficjalna strona internetowa: https://www.indiecru.sh
Biała księga: https://www.indiecru.sh/$indie

Tokenomika i analiza cenowa INDIE CRUSH (INDIE)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla INDIE CRUSH (INDIE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen.

Kapitalizacja rynkowa: $ 19.45K
Całkowita podaż: $ 999.87M
Podaż w obiegu: $ 999.87M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 19.45K
Historyczne maksimum: $ 0
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0

Tokenomika INDIE CRUSH (INDIE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki INDIE CRUSH (INDIE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów INDIE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów INDIE.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.